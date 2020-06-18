PS5光碟版、數位版售價曝光？ 法國Amazon頁面驚見銷售日期、價格
日本索尼Sony公司11日線上發佈新一代遊戲主機PlayStation 5（PS5）和系列旗艦大作，令不少玩家相當心動，不過新主機的價格也是不少人考量的重點。有網友近期在法國亞馬遜（Amazon）網站上驚見PS5預購頁面，其中數位版與光碟版價格相差100歐元（新台幣約3241元），出售日期訂在11月20日，不過該頁面之後也遭官方撤下。
先前有網友在推特發文，表示在英國亞馬遜（Amazon）網頁上出現PS5預購頁面，一台2TB的PS5主機要價599.99英鎊（新台幣約2.1萬元），相比PS4首發價格399美元（新台幣約1.2萬元），貴上許多，不過網頁上並沒有PS5的相關照片，因此無法確立真假。
不過根據「Forbes」報導，有法國網友16日在推特發文，表示在法國亞馬遜（Amazon）網站看到PS5的銷售頁面，其中數位版定價為399歐元（新台幣約1.3萬元）、光碟版定價為499歐元（新台幣約1.6萬元），且出售日期訂在11月20日，時間剛好在黑色星期五的前一個禮拜，不過該網頁之後也遭亞馬遜官方撤下。
此外，根據「The Gamer」報導，在另外一個美國經銷商「Play-Asia」網頁上也出現了PS5光碟版售價，且網頁上還附有PS5主機的高畫質照片，網頁上標定價格為699.99美元（新台幣約2萬元），且出貨時間訂在12月，報導指出雖然索尼官方並未承認任何售價，但PS5售價比PS4首發價將有可能高出100美元（新台幣約3000元）以上。
PlayStation 5 up for preorder at Play-Asia ($699.99) https://t.co/JJUAub40EQ pic.twitter.com/oKyOIjO0uF— Wario64 (@Wario64) June 12, 2020
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