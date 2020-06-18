《星際大戰：中隊爭雄》確認登上PS4、Xbox One與Steam平台

先前意外曝光的《星際大戰》新作，稍早確認將以《星際大戰：中隊爭雄 (Star Wars：Squadrons)》作為正式名稱，並且確定在10月3日於PlayStation 4、Xbox One，以及Steam平台推出，更支援虛擬實境形式遊玩與跨平台連線對戰模式。

《星際大戰：中隊爭雄》的單人戰役模式設定在《星際大戰 六部曲：絕地大反攻》之後的時空背景，另外也能藉由線上連線模式，由玩家組成五對五空戰，並且能與中隊成員攜手合作，設法在艦隊戰中反敗為勝。

而虛擬實境遊玩模式則支援PlayStation 4與Windows 10 PC平台，讓玩家可透過第一人稱視覺形式遊玩，並且以更沉浸遊玩體驗感受《星際大戰：中隊爭雄》情境。

玩家可以依據所選陣營駕駛共和國的X-Wing戰機，或是帝國軍的鈦戰機，同時也支援細部零件修改、調整，並且可在氣態巨型型興雅文主星，或是破碎的加利坦衛星參與戰役。

由EA旗下遊戲工作室Motive Studios開發的《星際大戰：中隊爭雄》，預計會在美國西岸時間6月18日舉辦的EA Play線上活動公布更多遊戲資訊，同時也確定將在10月2日當天推出。

目前透過Steam服務平台預購，則可獲得新共和國新兵飛行服 (史詩)、帝國王牌飛行服 (史詩)、新共和國新兵星際戰機造型 (稀有)、帝國王牌星際戰機造型 (稀有)、新共和國新兵貼花 (一般)、帝國王牌貼花 (一般)在內特典。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》