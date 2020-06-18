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與PS4體驗截然不同！PlayStation 5採用全新操作介面
PlayStation UX設計部門副總裁Matt MacLaurin表示，PlayStation 5採用操作介面將與PlayStation 4截然不同，將導入諸多全新概念。
Matt MacLaurin在個人LinkedIn頁面回覆相關提問時表示，PlayStation 5採用與過往不同的人機互動介面設計，因此與PlayStation 4操作體驗截然不同。
意味相比PlayStation 4以上下左右為導向的操作模式，在PlayStation 5可能會有不同操作概念。不過，Matt MacLaurin並未進一步透露新機操作介面細節，但預期Sony將會近期內對外公佈。
此外，從Matt MacLaurin透露PlayStation 5採用更多可客製化設計，預期在款式設計部分也能推出各式客製化機種，甚至也會推出黑色款式。
目前還無法確認PlayStation 5具體上市時間與售價，Soy現階段僅強調會如期在年底聖誕節上市。而依照近期傳聞，PlayStation 5將會在11月20日上市，同時從英國亞馬遜近期曝光消息，建議售價預期會是499.99英鎊，同時將搭載2TB儲存容量。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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