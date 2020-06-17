未來將推出不同機種？微軟申請「Xbox Series」商標名稱專利

微軟在今年6月9日遞交，並且於6月12日獲得批准使用「Xbox Series」商標名稱專利，似乎為了接下來的遊戲主機名稱作準備。

目前微軟已經確認，將會以Xbox Series X作為年底預計推出的新款遊戲主機名稱。而針對名稱設計原則，微軟Xbox部門負責人Phil Spencer日前受訪時也曾暗示新款Xbox將會以系列機種形式推出。

在先前確認Xbox Series X就是過往以Project Scarlett為稱的機種，因此也引發不少猜測認為過去同樣有消息的Project Lockhart，預期就是規格相對入門，甚至可能去除光碟機設計的新款Xbox，主要對應數位下載遊戲，以及未來串流遊戲使用需求。

不過，微軟目前並未透露是否計畫額外推出另一款Xbox新機，同時也未對Project Lockhart相關傳聞作回應。

而從微軟過去在Xbox One S額外推出去除光碟機設計的全數位版本，同時Sony在稍早公佈PlayStation 5主機外觀時，也確認同步推出無光碟機版本，更顯示微軟有可能也會延續過往模式推出全數位版本的新款遊戲主機，透過價格差異化所並不同使用族群。

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