PlayStation 5造型公開後帶來更多疑惑：主機本體將巨大無比？
上週五 Sony 終於公開了 PlayStation 5 的主機外觀，前衛的造型雖然讓人驚豔，但也引來了許多惡搞。只不過，玩家更關心的一點，卻是 PS5 本體尺寸究竟有多大？根據推斷，PS5 很可能成為歷年來體積最為龐大的電玩主機。
在上週五的發表會中，Sony 只公開了 PlayStation 5 的主機外型跟搭配硬體，但並沒有直接點出主機本體尺寸跟其他資料。於是，網友們就只能透過「比較法」來推測 PS5 主機的大小，結論就是，PS5 很有可能將佔據家中電視櫃的大量空間。
國外討論區 Reddit 使用者 GREBO7 將 PS5 與 Sony 歷年來的 PlayStation 主機，以及微軟的 Xbox 主機共同進行比較（包括即將推出的 Xbox Series X），透過照片將各台 USB 連接埠的大小定為參考基準，最終發現，PS5 雖然不是最「胖」的主機，但確實非常「高挑」且大於其他裝置。
目前我們知道 PS5 將有兩種版本，有光碟機版與全數位版，後者雖然比較窄一些，但兩款主機的高度無異。即便是以光碟機為尺寸比較基準，無論跟 PS4 Pro 或 Xbox One X 相比，即將推出的 PS5 都十分巨大。
有趣的是，若與過往的主流家用主機裝置互相比較，Xbox Series X 跟 PS5 都是雙方陣營體積最大的產品，以往科技硬體所追求的輕、薄、短、小，到了這個世代似乎已變得不再重要，是否能解決內部零組件的散熱、配置問題，反倒成為了製造商所關注的重點。
對於消費者來說，若想要入手 Xbox Series X 跟 PS5，除了得準備好預算之外，或許還得清理一下電視櫃的空間，才得以容納這兩台次世代家用主機。
I've done this about 4 times and I'm getting similar results. pic.twitter.com/4lWxdhaoKq— EvilBoris HDR (@EvilBoris) June 11, 2020
至於說到價格，Sony 決定推出雙版本 PS5 主機的策略，對於消費者而言絕對是個好消息，因為這將帶給 PS5 訂價相當程度的彈性。
先前微軟決定推出「無光碟機」的 Xbox One S 全數位版本，上市時相較於普通版便宜了約 50 美金，有鑑於 PS5 的光碟機同樣是 UHD 藍光播放器，雙版本之間的價差很有可能也落在 1,500 元新台幣左右，這對消費者而言將有十足的吸引力。
今年二月彭博社報導，單台 PS5 的製造成本約達到 450 美金，但這應該是具備光碟機版本的價格。換句話說，考量到利潤後，PS5 最終上市售價應該會落在 450 美元與 500 美元，即無光碟機版售價新台幣 13,000 元左右，有光碟機版則是 15,000 元。
無論如何，雙版本之間的價差若太小，那麼全數位版對消費者的吸引力將非常薄弱，相信 Sony 應該會訂出十分有競爭力的價格，甚至不惜用更少的硬體利潤爭取市佔。
《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》
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