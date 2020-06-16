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PlayStation 5造型公開後帶來更多疑惑：主機本體將巨大無比？

聯合新聞網 / T客邦
路透
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上週五 Sony 終於公開了 PlayStation 5 的主機外觀，前衛的造型雖然讓人驚豔，但也引來了許多惡搞。只不過，玩家更關心的一點，卻是 PS5 本體尺寸究竟有多大？根據推斷，PS5 很可能成為歷年來體積最為龐大的電玩主機。

在上週五的發表會中，Sony 只公開了 PlayStation 5 的主機外型跟搭配硬體，但並沒有直接點出主機本體尺寸跟其他資料。於是，網友們就只能透過「比較法」來推測 PS5 主機的大小，結論就是，PS5 很有可能將佔據家中電視櫃的大量空間。

國外討論區 Reddit 使用者 GREBO7 將 PS5 與 Sony 歷年來的 PlayStation 主機，以及微軟Xbox 主機共同進行比較（包括即將推出的 Xbox Series X），透過照片將各台 USB 連接埠的大小定為參考基準，最終發現，PS5 雖然不是最「胖」的主機，但確實非常「高挑」且大於其他裝置。

目前我們知道 PS5 將有兩種版本，有光碟機版與全數位版，後者雖然比較窄一些，但兩款主機的高度無異。即便是以光碟機為尺寸比較基準，無論跟 PS4 Pro 或 Xbox One X 相比，即將推出的 PS5 都十分巨大。

有趣的是，若與過往的主流家用主機裝置互相比較，Xbox Series X 跟 PS5 都是雙方陣營體積最大的產品，以往科技硬體所追求的輕、薄、短、小，到了這個世代似乎已變得不再重要，是否能解決內部零組件的散熱、配置問題，反倒成為了製造商所關注的重點。

對於消費者來說，若想要入手 Xbox Series X 跟 PS5，除了得準備好預算之外，或許還得清理一下電視櫃的空間，才得以容納這兩台次世代家用主機。

至於說到價格，Sony 決定推出雙版本 PS5 主機的策略，對於消費者而言絕對是個好消息，因為這將帶給 PS5 訂價相當程度的彈性。

先前微軟決定推出「無光碟機」的 Xbox One S 全數位版本，上市時相較於普通版便宜了約 50 美金，有鑑於 PS5 的光碟機同樣是 UHD 藍光播放器，雙版本之間的價差很有可能也落在 1,500 元新台幣左右，這對消費者而言將有十足的吸引力。

今年二月彭博社報導，單台 PS5 的製造成本約達到 450 美金，但這應該是具備光碟機版本的價格。換句話說，考量到利潤後，PS5 最終上市售價應該會落在 450 美元與 500 美元，即無光碟機版售價新台幣 13,000 元左右，有光碟機版則是 15,000 元。

無論如何，雙版本之間的價差若太小，那麼全數位版對消費者的吸引力將非常薄弱，相信 Sony 應該會訂出十分有競爭力的價格，甚至不惜用更少的硬體利潤爭取市佔。

來源：The VergeIGN

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

Reddit Sony PlayStation Xbox 微軟

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