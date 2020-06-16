AMD調整Radeon標誌設計 讓遊戲在不同平台維持一樣顯示效果

日前公布眾多即將登上PlayStation 5平台的遊戲作品時，Gearbox同步釋出《眾神隕落 (Godfall)》實機遊玩影片，而在後續釋出PC版本的實機遊玩影片內容時，同時也透露AMD準備更換全新Radeon品牌標誌。

從推出以來，加上此次確定採用全新品牌標誌設計，目前Radeon品牌標誌已經更換5次版本。此次設計採用更精簡字體設計，藉此搭配目前Ryzen品牌標誌設計風格，讓使用者能有更一致的視覺感受。

藉由與微軟Xbox、Sony PlayStation兩大遊戲主機平台合作，加上本身既有在Windows PC，以及與蘋果深入合作，AMD在Radeon顯示卡產品採取與NVIDIA不同發展策略，其中更讓遊戲業者能藉由相同顯示技術串接，同時應用在不同遊戲平台，並且呈現相同顯示效果，進而可在開發流程精簡設計成本。

而在市場逐漸汰換原有Polaris顯示架構，同時也準備讓目前採用RDNA顯示架構的顯示卡產品，慢慢地過渡至RDNA 2顯示架構設計，加上預計年底推出的Xbox Series X、PlayStation 5均採用RDNA 2顯示架構設計，意味AMD接下來依然會讓遊戲業者能以一致開發環境打造遊戲作品，使其遊戲作品可以很快從Windows PC平台移植至遊戲主機平台，更可大幅降低不同平台需要作差異化調整的比重。

同時，去年6月初宣佈與三星進一步合作，更顯示AMD計畫藉由Radeon顯示卡技術進軍行動市場，但目前仍無法確認會應用在手機產品，或是針對車載、物聯網裝置應用訴求為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》