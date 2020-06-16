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Niantic投入超過10種遊戲與AR內容開 預計每年推出兩款新作
除了公佈Pokémon GO Fest 2020活動細節，Niantic也說明將因應近期美國種族抗爭，預計將活動銷售門票收入提撥至少500萬美元金額，將會透過不同計畫與活動支持黑人團體。
同時，Niantic也確認目前除了《Pokémon GO》、《哈利波特：巫師聯盟》，以及早期製作的《Ingress》，未來還有超過10種遊戲與其他以擴增實境技術呈現內容持續投入開發，預計接下來會以每年推出兩款新作品的步調發展，其中更預期包含去年底宣布與Qualcomm合作擴增實境應用內容。
先前確認收購6D.ai，並且持續加速在擴增實境技術應用領域發展，Niantic表示將著重協助構建、維護現實世界3D地圖的更新內容，並且在近期藉由擴增實境融合方式，讓訓練家能以不同方式與寶可夢互動。
另外，Niantic也計畫透過全新Project Wayfarer計劃，讓玩家可在自己的鄰里、鄉鎮與城市中的有趣地點構建世界遊戲板塊。
而透過預計先在美國、日本、加拿大、英國與墨西哥開始推動的在地小型企業復甦計劃，則可讓各地區在地訓練家提名喜愛的在地小型企業或店家，排名前1000名的企業或店家將可獲得為期一年免費被整合到Pokémon GO的機會，藉由遊戲串聯增加更多商業機會。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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