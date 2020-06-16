Niantic投入超過10種遊戲與AR內容開 預計每年推出兩款新作

Niantic創辦人暨執行長John Hanke表示，基於新型冠狀病毒疫情影響，過去以實體嘉年華活動形式舉辦的Pokémon GO Fest，今年預計舉辦的Pokémon GO Fest 2020將會透過線上形式舉辦，並且確定選在7月25日至7月26日期間舉辦，而此次活動將會整合更多虛擬互動方式，讓玩家能體驗不同的Pokémon GO聚會活動。

2020-06-16 09:17