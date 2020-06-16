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Pokémon GO Fest 2020線上形式舉辦 Niantic公佈具體活動細節

聯合新聞網 / 楊又肇

Niantic創辦人暨執行長John Hanke表示，基於新型冠狀病毒疫情影響，過去以實體嘉年華活動形式舉辦的Pokémon GO Fest，今年預計舉辦的Pokémon GO Fest 2020將會透過線上形式舉辦，並且確定選在7月25日至7月26日期間舉辦，而此次活動將會整合更多虛擬互動方式，讓玩家能體驗不同的Pokémon GO聚會活動。

在此次說明中，John Hanke強調《Pokémon GO》的遊戲精神，始終是希望串連玩家真實互動，而從2017年開始舉辦的Pokémon GO Fest活動，歷年以來均串聯不少玩家、訓練家同樂，甚至也成為不少家庭、同好特別具有意義的聚會活動。

從2016年推出以來，《Pokémon GO》的訓練家已經累計造訪超過2900億個地點、涵蓋195個國家地區，總計行走超過280億公里，約可之間來回187趟，同時也有超過200億份禮物透過Pokémon GO社會饋贈計劃被交換，平均可讓全球人口每人獲得3份禮物，交換次數更相對成長11%。

另外，從今年1月啟用的Pokémon GO對戰聯盟遊戲模式，至今已經累積超過10億場訓練家之間對戰，其中3000萬次遠距對戰數量更是在上線後的第一個月內完成，而70%以上的遠距對戰更是訓練家親自參與。

而今年受到新型冠狀病毒疫情影響，使得今年度的Pokémon GO Fest 2020活動必須調整為線上形式，並且決定在7月25日至7月26日期間舉辦。

此次，Niantic則是確認活動門票將於美國西岸時間6月15日上午10點 (台灣時間6月16日凌晨1點)開放發售，價格為14.99美元，並且採無數量上限形式銷售，購票者可以任意參加這兩天內的活動項目。

以線上形式舉辦的Pokémon GO Fest 2020活動，將包含以下內容：

  • 虛擬歷險記：訓練家將能夠享受到包括Pokémon GO應用程式以及Pokémon社交頻道和新聞中心的全新故事和冒險經驗。

  • Niantic Social與Pokémon GO整合：新的Niantic Social功能將首先於Pokémon GO上啟動，可以查看哪些朋友在線上，並且在玩Pokémon GO和走了多遠等統計數據。

    依棲息地輪替出現寶可夢訓練家可在Pokémon GO中發掘依棲息地輪替出現寶可夢，並且以每小時為週期改變，訓練家可在Pokémon GO Fest 2020活動期間發現超過75種獨特的寶可夢。

  • 全球競技場：全球玩家將組隊完成遊戲中以每個棲息地為主題的挑戰任務，完成後則可解鎖特別獎勵。

  • GO Fest虛擬團隊休息室：訓練家專注捕捉寶可夢一天下來，可以在休息室喘口氣，並與來自世界各地的訓練家交流，參加有趣的贈獎活動，並且獲得有關Pokémon GO Fest的即時活動訊息。

  • GO Fest在家列印套件：這個可列印的Pokémon GO Fest活動和裝飾品套件，可讓粉絲事先為這個重要的周末慶祝活動做好準備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

寶可夢 疫情 新型冠狀病毒 Pokemon Go

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