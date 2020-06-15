Alphabet旗下小型無人機貨品遞送服務Wing 開始協助遞送圖書

Google母公司Alphabet旗下小型無人機貨品遞送服務Wing，近期以其輕巧、快速貨品遞送服務特性，協助美國維吉尼亞州蒙哥馬利郡內黑堡鎮中學圖書館進行遞送實體圖書任務。

這個想法，其實是在黑堡鎮中學圖書館擔任管理員的Kelly Passek提出，因為本身透過Wing服務訂購鮮食，因此聯想到可透過此項服務，讓目前因為新型冠狀病毒疫情影響，導致無法前往圖書館借書的學生，可以透過此項服務繼續借書學習。

而在Kelly Passek向Alphabet提出這樣的訴求後，很快地就獲得Alphabet的協助，透過讓學生以Google Form形式提出想要借用書籍，即可由Kelly Passek在圖書館內找到對應書籍，並且透過Wing服務遞送到提出借書需求的學生手上。

此項服務目前以免費形式提供符合資格學生使用，每次可運送書籍總和重量必須在三磅以內 (約1.4公斤)，讓學生可以從圖書館內15萬本以上館藏挑選想要借用圖書。而要還書的話，同樣也能透過Wing服務將借用圖書歸還給圖書館。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》