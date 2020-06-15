肯德基預告在11月12日 推出名為「KFConsole」的全新遊戲主機
隨著Sony正式揭曉PlayStation 5遊戲主機外觀，
不務正業的 肯德基也透過旗下KFC Gaming官方Twitter帳號宣布，將推出名為「KFConsole」的全新遊戲主機。
依照肯德基說明，「KFConsole」將支援4K畫質與120fps畫面更新率顯示規格，同時更支援跨平台相容運作，並且搭載可加熱雞塊的烤架，在遊玩遊戲之餘，更能填飽玩家飢餓的肚子。
而「KFConsole」預計在今年11月12日正式推出，首波同步發行平台遊戲是《我愛你！桑德斯上校 (I Love You, Colonel Sanders!)》。
目前不確定肯德基屆時是否真的會推出全新遊戲主機，或是全新炸雞餐點，甚至可能是台可做出美味炸雞的氣炸鍋。
The future of gaming is here.
Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/ssUrX41Ab1
— KFC Gaming (@kfcgaming) June 12, 2020
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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