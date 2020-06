肯德基預告在11月12日 推出名為「KFConsole」的全新遊戲主機

隨著Sony正式揭曉PlayStation 5遊戲主機外觀, 不務正業的 肯德基也透過旗下KFC Gaming官方Twitter帳號宣布,將推出名為「KFConsole」的全新遊戲主機。

依照肯德基說明,「KFConsole」將支援4K畫質與120fps畫面更新率顯示規格,同時更支援跨平台相容運作,並且搭載可加熱雞塊的烤架,在遊玩遊戲之餘,更能填飽玩家飢餓的肚子。

而「KFConsole」預計在今年11月12日正式推出,首波同步發行平台遊戲是《我愛你!桑德斯上校 (I Love You, Colonel Sanders!)》。

目前不確定肯德基屆時是否真的會推出全新遊戲主機,或是全新炸雞餐點,甚至可能是台可做出美味炸雞的氣炸鍋。

The future of gaming is here.

Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/ssUrX41Ab1

— KFC Gaming (@kfcgaming) June 12, 2020