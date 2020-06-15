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華納證實原本搭配HBO訂閱服務使用的HBO Go 將在今年7月底結束營運

聯合新聞網 / 楊又肇

日前確認將使HBO Max服務以更獨立形式運作，並且結束與蘋果、亞馬遜的頻道服務合作後，華納傳媒再次宣布將使HBO Go服務於今年7月底正式結束營運，而原本以HBO Now為稱的串流影音服務則會更名為HBO。

此次調整後，未來僅保留HBO與HBO Max兩種串流影音服務併行運作。

HBO Go是華納傳媒旗下HBO於2010年所推行串流影音服務，主要是讓HBO服務訂閱用戶可透過手機等行動裝置隨時觀看電視影集與電影內容，在2015年則接續推出按月訂閱使用的HBO Now。

去年推出的HBO Max串流影音服務，不僅收錄HBO大量獨佔原創影音內容，同時也收錄大量HBO電視影集、電影作品，以及華納旗下持有影音內容，可視為HBO Now的升級版本。

而在目前越來越多人傾向使用以按月訂閱服務觀看內容，HBO認為目前已經沒有必要再保留配合原本服務訂閱使用的HBO Go。

至於將原本HBO Now名稱作調整，精簡成HBO的用意，則預期是為了與現有HBO Max服務作對比，藉此讓使用者能有更明確區隔，亦即訂閱HBO服務可觀看所有隸屬HBO旗下影音內容，若要觀看更多包含華納旗下影音內容的話，就必須改訂HBO Max服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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