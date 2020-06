《星際大戰：獨行俠》新作消息提前曝光！EA證實將公布預告影片

Xbox官網稍早意外釋出由EA發行的《星際大戰》新作,而EA隨後立即透過Twitter證實此款新作就是即將推出的《星際大戰:獨行俠 (Star Wars:Squadrons)》,並且預告將在美國西岸時間6月15日上午8點公布預告影片。

此款《星際大戰》新作,先前是以代號Project Maverick為稱,並且由EA Motive遊戲工作室打造,預期會讓玩家感受星際間戰機模擬戰鬥的遊玩體驗,並且支援單人遊玩與多人遊玩模式。但實際遊玩內容,不確定是否會與早期由LucasArts發行的《星際大戰:X-Wing》及《星際大戰:鈦戰機》遊玩模式相似。

《星際大戰:獨行俠》實際發行時間有可能會是在今年秋季,除了會登上家用主機平台,同時也會在PC平台上發行。

至於稍早在微軟Xbox官網意外曝光,有可能是因為系統設定錯誤緣故,其中可能與EA原本計畫在預定舉辦的EA PLAY Live 2020活動公布此款新作,後續卻因為美國發生種族歧視衝突,進而讓活動時間延後影響有關。

Pilots Wanted. Tune in for the reveal trailer of #StarWarsSquadrons this Monday, June 15th at 8:00 AM Pacific Time: https://t.co/ULwkIhQy2y pic.twitter.com/L0Z3jC2c3j