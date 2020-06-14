《星際大戰：獨行俠》新作消息提前曝光！EA證實將公布預告影片

Xbox官網稍早意外釋出由EA發行的《星際大戰》新作，而EA隨後立即透過Twitter證實此款新作就是即將推出的《星際大戰：獨行俠 (Star Wars：Squadrons)》，並且預告將在美國西岸時間6月15日上午8點公布預告影片。

此款《星際大戰》新作，先前是以代號Project Maverick為稱，並且由EA Motive遊戲工作室打造，預期會讓玩家感受星際間戰機模擬戰鬥的遊玩體驗，並且支援單人遊玩與多人遊玩模式。但實際遊玩內容，不確定是否會與早期由LucasArts發行的《星際大戰：X-Wing》及《星際大戰：鈦戰機》遊玩模式相似。

《星際大戰：獨行俠》實際發行時間有可能會是在今年秋季，除了會登上家用主機平台，同時也會在PC平台上發行。

至於稍早在微軟Xbox官網意外曝光，有可能是因為系統設定錯誤緣故，其中可能與EA原本計畫在預定舉辦的EA PLAY Live 2020活動公布此款新作，後續卻因為美國發生種族歧視衝突，進而讓活動時間延後影響有關。

Pilots Wanted. Tune in for the reveal trailer of #StarWarsSquadrons this Monday, June 15th at 8:00 AM Pacific Time: https://t.co/ULwkIhQy2y pic.twitter.com/L0Z3jC2c3j — EA Star Wars (@EAStarWars) June 12, 2020

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》