Bang & Olufsen加入打造「Designed for Xbox」周邊配件

除了Razer在內廠商與微軟合作「Designed for Xbox」周邊配件，著名音響品牌Bang & Olufsen也宣布將與微軟合作，預計打造一款符合「Designed for Xbox」設計的產品。

不過，Bang & Olufsen並未透露此款依照「Designed for Xbox」規範設計的產品細節，因此不確定是否為耳機配件，或是其他音響產品。

但從微軟Xbox硬體合作負責人Matt Kesselring背書內容來看，此款產品有可能會基於Bang & Olufsen旗下耳機技術打造，因此預期會是一款耳機配件，同時也可能針對接下來預計推出的Xbox Series X設計。

在目前微軟已經公布不少有關Xbox Series X資訊後，預期與Bang & Olufsen合作的「Designed for Xbox」產品，將會在今年底同步亮相，預期微軟也會推出更多以「Designed for Xbox」設計周邊配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》