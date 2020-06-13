Razer與Gamevice合作 手機控制手把Kishi開放銷售

Razer今年在CES 2020宣布與韓國Gamevice合作，分別可對應Android或iPhone使用的控制手把Kishi，目前已經在Razer官網上架，建議售價依照對應平台會有差異，Android平台版本為79.99美元，iOS平台版本則是99.99美元。

跟之前推出的Junglecat比較的話，Kishi可以透過USB-C連接埠對應絕大部分的Android平台手機使用，另外也針對iPhone使用需求推出支援Lightning連接規格版本，但Razer並非採取連接埠可拆換設計，而是與Gamevice合作推出兩種規格版本分開銷售。

至於按鍵配置則接近微軟Xbox One控制手把，並且透過按鍵配置方式對應遊戲中的操作功能，或是讓使用者能藉由此款控制手把對應串流遊戲服務使用。

而在控制手把上，同時配置USB-C連接埠，方便使用者遊玩時候同步充電。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》