手癢了嗎？打開網頁瀏覽器 玩經典FPS電玩《Counter-Strike 1.6》

依照Reddit論壇網站用戶統計數據，若以當年用於Nintendo 64的卡匣最高儲存容量為64MB計算，目前用在Nintendo Switch的遊戲卡匣最高儲存容量可達32GB，意味一張Nintendo Switch遊戲卡匣就能存放所有曾在Nintendo 64發行的388款遊戲作品。

2020-06-08 09:32