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手癢了嗎？打開網頁瀏覽器 玩經典FPS電玩《Counter-Strike 1.6》

聯合新聞網 / INSIDE
圖擷自CS-ONLINE.CLUB
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你手癢了嗎？

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2000 年推出的經典第一人稱射擊遊戲（FPS）電玩遊戲《Counter-Strike 1.6》，現在開放用網頁瀏覽器直接免費下載囉！不需註冊，只要打開瀏覽器就能直接下載遊戲；但需事先提醒，下載時間可能要多等一下。

目前在歐洲、加拿大、亞洲、印度、美國和巴西等地都有伺服器，想要回味的朋友，直接連上《Counter-Strike 1.6》吧！

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 加拿大 巴西 線上遊戲 瀏覽器

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