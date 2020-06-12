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Sony揭曉PlayStation 5正式外觀！同步推出無光碟機數位版

聯合新聞網 / 楊又肇

繼日前公開預計搭配PlayStation 5使用的全新控制手把「DualSense」之後，Sony終於在今日 (6/12)發表活動上揭曉PlayStation 5正式面貌，同時也一併宣布將推出去除光碟機的數位版，另外也公布包含控制手把充電座、高畫質攝影機、無線耳機與遙控器等對應周邊配件。

在外型部分，相比微軟在Xbox Series X採用類似小型PC般的設計，Sony在PlayStation 5則是呼應「DualSense」控制手把設計風格，在以黑色為基礎的本體設計，搭配前後兩片白色外蓋設計，整體上還有點科技感，與過往PlayStation 4採用明顯直線、銳角設計風格明顯不同，反而有點類似PlayStation 3當年最早公布略帶圓弧線條般設計。

而整體設計來看，PlayStation 5除了能以直立形式擺放，同樣也能對應橫向擺放。至於散熱出風口，則是位於白色外殼內側，同時連接埠則是集中在中央黑色機身部位。

除了提供包含光碟機的標準版本，Sony也計畫推出無光碟機的PlayStation 5數位版，讓使用者僅以數位下載形式使用遊戲內容。微軟過去已經在Xbox One額外提供無光碟機，同時價位相對較低的數位版，藉此帶動遊戲主機銷量及使用率，預期Sony也計畫採用相同方式推動PlayStation 5銷量，同時也能增加數位遊戲內容與串流遊戲服務使用率。

至於同步揭曉外觀設計的周邊配件，包含控制手把充電座、高畫質攝影機、支援Pulse 3D音效的無線耳機，以及專屬遙控器配件，造型部分也均比照PlayStation 5遊戲主機設計風格，同樣以黑色為基礎，搭配白色外蓋的設計風格為主。

依照先前Sony說法，PlayStation 5預計會如期在今年底上市，但此次發表活動上並未進一步公布新款遊戲主機具體細節，同時也未公布相關售價資訊。而從先前意外在英國亞馬遜曝光的PlayStation 5主機售價則為599.99英鎊，同時內建儲存容量為2TB，但並未獲得Sony官方證實或回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony PlayStation

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