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多款大作登上PlayStation 5…包含《跑車浪漫旅7》、《惡靈古堡8》等多款平台獨佔遊戲

聯合新聞網 / 楊又肇

除了公布PlayStation 5遊戲主機與對應周邊配件外觀，Sony在此次發表活動也公布多款預計登上PlayStation 5的遊戲陣容，以及平台獨佔作品。

在先前透過官方雜誌確認登上PlayStation 5的38款遊戲陣容，Sony此次更進一步公布多款遊戲新作，其中包含旗下全球遊戲工作室打造平台獨佔作品。

此次公布作品包含《跑車浪漫旅7》、《漫威蜘蛛人》新作《漫威蜘蛛人：邁爾斯摩拉斯 (Marvel's Spider-Man: Miles Morales)》、《小小大星球》新作《小小大冒險 (Sackboy A Big Adventure)》、《地平線：期待黎明》新作《地平線：封印西域 (Horizon 2：Forbidden West)》，以及《拉捷特與克拉克》新作《拉捷特與克拉克 切割分裂 (Ratcher & Clank: Rift Apart)》在內平台獨佔作品。

另外也同步揭曉由CAPCOM投入製作的《惡靈古堡8》、預計2022年推出的《Pragmata》、IO Interactive製作的《刺客任務3》，以及由著名遊戲製作人三上真司打造的《GhostWire：Tokyo》，另外由Rockstar打造的《俠盜獵車手V (GTA V)》則確定會在PlayStation 5平台推出內容擴充加強版，成為第一款橫跨PlayStation 3、PlayStation 4與PlayStation 5三款次世代遊戲主機的遊戲作品。

而Square Enix也同步揭曉針對PlayStation 5平台打造遊戲新作《雅西亞計畫 (Project Athia)》，Sony Interactive Entertainment JAPAN Studio與Bluepoint Games則宣布將在PlayStation 5平台推出《惡魔靈魂》重製版，Oddworld Inhabitants則確定會在PlayStation 5平台發行《奇異世界》系列新作《奇異世界：靈魂風暴 (Oddworld: Soulstorm)》。

其他遊戲作品還包含由BlueTwelve及Annapurna Interactive打造、以「HK_Project」為代稱，並且以貓為視角的冒險遊戲《流浪 (Stray)》，以及由獨立遊戲工作室Ember Lab打造的《Kena: Bridge of Spirits》與KO_OP所打造《Goodbye Volcano High》，另外也包含由Superbrothers以3D聲音格式打造動作冒險遊戲《Jett: The Far Shore》、由Head of Heart Machine打造的《Solar Ash》與Young Horses所打造《Bugsnax》。

至於先前已經公布的《眾神隕落 (Godfall)》也在此次發表活動公布新預告影片，同時過去曾在PlayStation 4登場的Giant Squid遊戲作品《The Pathless》也會登上PlayStation 5平台，由Norsfell打造、Gearbox發行的多人遊玩遊戲《Tribes of Midgard》則預計在2021年登上PlayStation 5。

過去曾在PlayStation系列平台登場的《Astro's Playroom》，此次自然也在PlayStation 5平台上登場。

《跑車浪漫旅7》

《漫威蜘蛛人：邁爾斯摩拉斯 (Marvel's Spider-Man: Miles Morales)》

《小小大冒險 (Sackboy A Big Adventure)》

《地平線：封印西域 (Horizon 2：Forbidden West)》

《拉捷特與克拉克 切割分裂 (Ratcher & Clank: Rift Apart)》

《惡靈古堡8》

《Pragmata》

《刺客任務3》

《GhostWire：Tokyo》

《俠盜獵車手V (GTA V)》內容擴充加強版

《雅西亞計畫 (Project Athia)》

《惡魔靈魂》重製版

《奇異世界：靈魂風暴 (Oddworld: Soulstorm)》

《流浪 (Stray)》

《Goodbye Volcano High》

《Jett: The Far Shore》

《Solar Ash》

《Bugsnax》

《眾神隕落 (Godfall)》

《The Pathless》

《Tribes of Midgard》

《Returnal》

《Destruction AllStars》

《NBA 2K21》

《DEATHLOOP》

《Little Devil Inside》

《Astro's Playroom》

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

PlayStation Sony

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