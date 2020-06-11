微軟讓Xbox One玩家可透過簡單按鍵操作就能下載數位遊戲

微軟宣布在XBox One主機推出全新名為「Digital Direct」的功能，讓使用者能將下載遊戲直接加入個人微軟帳號，接著即可透過簡單按鍵操作，將下載版遊戲保存至Xbox One主機。

過往使用下載版遊戲，或是兌換使用的下載內容時，微軟通常都會要求使用者輸入長達25個字元組成兌換碼進行驗證，雖然可以透過Kinect攝影機進行字元辨識協助輸入，但隨著微軟近期逐漸捨棄Kinect攝影機應用，目前Xbox One主機幾乎也已經沒有推出對應Kinect攝影機的遊戲，就連同捆銷售組合都已經取消提供Kinect攝影機，造成使用者必須逐一輸入多個字元組合，藉此下載遊戲。

不過，在新推出的「Digital Direct」功能，將可讓使用者把遊戲內容增加至個人微軟帳號，接下來即可透過登入個人微軟帳號的Xbox One主機下載遊戲。

而在「Digital Direct」功能的兌換模式有兩種，其中一種方式是透過初次設定遊戲主機時，登入微軟帳號時，即可選擇是否將遊戲內容與帳號綁定，使用者可以日後再做決定，或是登入其他微軟帳號綁定，而另一種方式則是透過個人微軟帳號中的遊戲資料庫，將過去曾經購買、兌換綁定的遊戲內容下載至遊戲主機。

在目前越來越多遊戲使用模式都已經習慣數位下載，微軟提供此項功能預期將能讓使用者更方便兌換、管理個人遊戲內容。不過，若是針對特定活動、現場贈送的兌換碼，目前看起來還是需要透過手動輸入，但或許微軟日後會參考更多手機使用模式，例如藉由相機功能拍攝掃描QR Code，可能會是更加簡單方式。

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