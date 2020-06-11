快訊

大選會有「可怕的事」！北韓恫嚇 要美閉嘴別評兩韓事務

對黨不忠萬劫不復！中國懲戒「汙點藝人」的廣電總局封殺令

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微軟讓Xbox One玩家可透過簡單按鍵操作就能下載數位遊戲

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟宣布在XBox One主機推出全新名為「Digital Direct」的功能，讓使用者能將下載遊戲直接加入個人微軟帳號，接著即可透過簡單按鍵操作，將下載版遊戲保存至Xbox One主機。

過往使用下載版遊戲，或是兌換使用的下載內容時，微軟通常都會要求使用者輸入長達25個字元組成兌換碼進行驗證，雖然可以透過Kinect攝影機進行字元辨識協助輸入，但隨著微軟近期逐漸捨棄Kinect攝影機應用，目前Xbox One主機幾乎也已經沒有推出對應Kinect攝影機的遊戲，就連同捆銷售組合都已經取消提供Kinect攝影機，造成使用者必須逐一輸入多個字元組合，藉此下載遊戲。

不過，在新推出的「Digital Direct」功能，將可讓使用者把遊戲內容增加至個人微軟帳號，接下來即可透過登入個人微軟帳號的Xbox One主機下載遊戲。

而在「Digital Direct」功能的兌換模式有兩種，其中一種方式是透過初次設定遊戲主機時，登入微軟帳號時，即可選擇是否將遊戲內容與帳號綁定，使用者可以日後再做決定，或是登入其他微軟帳號綁定，而另一種方式則是透過個人微軟帳號中的遊戲資料庫，將過去曾經購買、兌換綁定的遊戲內容下載至遊戲主機。

在目前越來越多遊戲使用模式都已經習慣數位下載，微軟提供此項功能預期將能讓使用者更方便兌換、管理個人遊戲內容。不過，若是針對特定活動、現場贈送的兌換碼，目前看起來還是需要透過手動輸入，但或許微軟日後會參考更多手機使用模式，例如藉由相機功能拍攝掃描QR Code，可能會是更加簡單方式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影 微軟 Xbox

延伸閱讀

AI也有種族歧視？ IBM取消人臉辨識

圓展USB視訊協作解決方案 獲微軟認證

大摩、小摩挺緯穎 目標價分別給出850、930元

遠傳攻5G 自駕巴士最快9月上路

相關新聞

微軟讓Xbox One玩家可透過簡單按鍵操作就能下載數位遊戲

微軟宣布在XBox One主機推出全新名為「Digital Direct」的功能，讓使用者能將下載遊戲直接加入個人微軟帳號，接著即可透過簡單按鍵操作，將下載版遊戲保存至Xbox One主機。

任天堂資安漏洞 承認30萬組帳號遭駭

日本電玩大廠任天堂（Nintendo）今天坦承，自4月初以來，多達30萬組玩家帳號遭駭客入侵。任天堂表示，洩漏的個人資料...

PlayStation 5線上發表活動 Sony確認於6月12日凌晨恢復舉辦

Sony日前因故延後舉辦的PlayStation 5線上發表活動，目前在更新消息中確認將會在美國西岸時間6月11日下午1點 (台灣時間6月12日凌晨4點)恢復舉辦，預計會透過Twitch與YouTube進行超過1小時的內容播放。

《還願 DEVOTION》強勢回歸！台灣限定實體版正式開放預購

《還願》回來了！赤燭宣布將在台灣販售實體版，台幣 980 元起，內含多項周邊。

一張Nintendo Switch的遊戲卡匣 就能塞下所有Nintendo 64遊戲

依照Reddit論壇網站用戶統計數據，若以當年用於Nintendo 64的卡匣最高儲存容量為64MB計算，目前用在Nintendo Switch的遊戲卡匣最高儲存容量可達32GB，意味一張Nintendo Switch遊戲卡匣就能存放所有曾在Nintendo 64發行的388款遊戲作品。

Maxis早期針對雪佛龍油廠員工訓練需求打造的遊戲復出

過去以來推出《模擬城市》系列、《模擬市民》系列，甚至包含《模擬農場》、《模擬地球》與《模擬螞蟻》等《模擬》系列遊戲作品的Maxis，過去其實曾與美國石化業者雪佛龍 (Chevron)合作，打造一款名為《SimRefinery》，並且針對商業訓練使用的煉油廠模擬作品。

EA開始在Steam平台銷售PC遊戲 訂閱服務預計夏季進駐

雖然過去EA (美商藝電)一直藉由旗下Origin服務平台銷售PC版本遊戲，但從去年10月宣布回歸Valve旗下Steam服務平台銷售遊戲，更顯示EA期望能藉由多服務平台增加其發行遊戲內容銷售機會。

Naughty Dog公佈《最後生還者 二部曲》末日世界場景幕後製作細節

先前釋出更多遊戲細節後，Naughty Dog更進一步公佈製作《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》末日世界的幕後影片，由製作團隊說明如何打造真實的遊戲場景。

官方公佈38款首波登上PlayStation 5遊戲 但未包含這些作品

雖然原訂在6/5凌晨舉辦的PlayStation 5線上發表活動，因為近期美國警方執法過當爭議引發種族抗議活動而延後舉辦，但目前已經在英國地區發行的PlayStation官方雜誌，則已經公佈首波確定會在PlayStation 5發行的遊戲作品。

擔心六四被搞事？手遊廠商宣布系統維護至「六五」聊天室全面關閉

六四的三十一週年，在中國的網路上將對很多社群進行言論的加強管制，遊戲中也一樣。任何可能被網友拿來置入關鍵字的地方，都必須要多加注意。一些老遊戲因為身經百戰所以顯得老神在在，但對新的遊戲來說，恐怕就要嚴陣以待了。像是今年才進軍中國的日本手游《超異域公主連結☆Re:Dive》在面臨挑戰的情況下，就選擇「逃跑雖然可恥，但有用」這一條路。

香港任天堂轉貼「64命魂上陣」活動！經驗值升至6.4 倍 網笑：小編注意安全

有網友說中國一年只有364天...喔不，363天。原因就是在中國的日曆裡頭，「6月4日」這一天不存在。不過，任天堂香港今天竟然推出了一個活動，叫做「操控搖桿骨碌碌！64命魂上陣」活動，網友表示，這活動一聽就非常危險吧？

玩家在「動物森友會」緬懷家人 島民一句話卻感動無數網友

「集合啦！動物森友會」於Switch平台推出後在全球掀起一股熱潮，深受玩家喜愛，其中也蘊藏不少感人故事，先前有一名島主無意間在遊戲的信箱中，發現已故的媽媽向他寄了許多信，最近也有外國玩家分享自己與過世爺爺、奶奶的故事，感動許多人。

熱門新聞

Google亂碼輸入卻跳出「陳菊善款」 谷歌認錯修改

iPhone在大海中遺失 救生員靠一招翻轉救回

iPad也會自燃？網友PO照「整台燒得像黑炭」

20K以下手機排行榜…「奇怪的iPhone SE」只拿第六、冠軍無緣台灣

光明正大再扒付費會員一層皮？愛奇藝「超前追劇」服務讓VIP付費用戶很受傷

「iPhone 13」概念影片！滑蓋iPhone Slide Pro雖可恥但有用？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。