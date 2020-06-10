PlayStation 5線上發表活動 Sony確認於6月12日凌晨恢復舉辦

Sony日前因故延後舉辦的PlayStation 5線上發表活動，目前在更新消息中確認將會在美國西岸時間6月11日下午1點 (台灣時間6月12日凌晨4點)恢復舉辦，預計會透過Twitch與YouTube進行超過1小時的內容播放。

而就Sony公布內容顯示，此次發表活動主軸確定會聚焦在PlayStation 5首發遊戲陣容，因此關於PlayStation 5主機細節可能還是會有所保留，預期會作為後續壓軸公布內容。

至於Sony預計公布的PlayStation 5首發遊戲陣容中，目前已經有38款第三方遊戲發行商預計推行作品對外公布，因此Sony在接下來的活動上應該會公布多款由旗下全球工作室打造的第一方遊戲作品陣容。

另外在向下相容，或是藉由新機硬體效能提供畫質提昇，以及更多有關遊戲使用內容，或許Sony也會藉由此次活動發表內容對外公布。

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