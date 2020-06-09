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索尼「未來遊戲」線上發表 為PS5問市暖身

中央社 / 舊金山8日綜合外電報導

索尼公司（Sony）將於11日舉行新一代遊戲主機PlayStation 5（PS5）遊戲線上發表會，提早替年底的耶誕假期商機熱身。

法新社報導，這場名為「未來遊戲」（The Futureof Gaming）的線上發表會，上週因全美各大城市的反種族歧視與抗議警方執法過當的示威而延後舉行。

索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment）高階主管舒曼（Sid Shuman）今天在部落格上說：「我們需要先退到一旁，才能讓關鍵的聲音在這歷史性的重要時刻被聽見。」

索尼已公開PS5相關技術性細節，但對於價格和正式發行日都三緘其口。

從過去經驗來看，索尼和Xbox製造商微軟公司（Microsoft）通常會在每年11月推出新款遊戲主機。

根據PlayStation官網，線上發表會預計於太平洋時間11日下午1時（台灣時間12日凌晨4時）舉行。法新社報導，屆時YouTube和亞馬遜旗下社群影音平台Twitch將直播。

種族歧視 Twitch Sony 索尼 PlayStation

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