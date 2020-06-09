《還願 DEVOTION》強勢回歸！台灣限定實體版正式開放預購

《還願》回來了！赤燭宣布將在台灣販售實體版，台幣 980 元起，內含多項周邊。

曾先後推出《返校》、《還願》等風靡海內外遊戲的赤燭工作室，今日在粉絲專頁上宣布，即起至 6/15 24:00 止，開放還願實體版預購。

《還願》實體版有兩種組合：

還願實體版加原聲帶，台幣 1200 元。

還願實體版，台幣 980 元。

還願實體版包含七彩星舞台 USB 隨身碟（內含遊戲）、花與愛袖珍童書、美心鬱金香書籤、淇淇貼紙。

在赤燭工作室以白色恐怖為背景，揉和豐富台灣元素的氣氛之作《返校》大受好評之後，工作室接著推出了《還願》，一樣以台灣為舞台，帶有歷史懷舊的背景設定，講述誤信神棍而分崩離析的美心一家人發生的故事，是由驚悚元素描述家人間情感的作品。

《還願》發售初期亦大受好評，不過隨即有中國網友拆解遊戲包，指稱發現一張符咒圖檔內含影射中國領導人習近平的字樣，引來大量中國網友負評，《還願》中方投資人也受到影響。赤燭團隊回應此素材是美術人員測試時使用，一開始上線失誤未改但已經馬上修正。風波持續延燒下，赤燭最終將《還願》在 Steam 平台下架，且於 2019 年 7 月表示短期內不再將《還願》拿來營利。

《還願》雖然下架，不過仍受到各方玩家的喜愛，希望再重新推出的呼聲不斷，終於在事隔將近一年的現在，赤燭更新《還願》消息，宣布在台灣推出限定實體版。

赤燭遊戲的玩家與粉絲若有興趣，詳情可見《還願》預購官方網站。

《本文作者 Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》