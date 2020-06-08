一張Nintendo Switch的遊戲卡匣 就能塞下所有Nintendo 64遊戲

依照Reddit論壇網站用戶統計數據，若以當年用於Nintendo 64的卡匣最高儲存容量為64MB計算，目前用在Nintendo Switch的遊戲卡匣最高儲存容量可達32GB，意味一張Nintendo Switch遊戲卡匣就能存放所有曾在Nintendo 64發行的388款遊戲作品。

以Nintendo 64遊戲卡匣最高儲存容量為64MB計算，任天堂過去以來總計在Nintendo 64主機平台發行388款遊戲，總計儲存容量最大為24.83GB，加上並非每款遊戲都會用滿64MB儲存容量，因此實際總容量應該還會再小一些。

但以目前用在Nintendo Switch的遊戲卡匣最高儲存容量可達32GB情況來看，用單張遊戲卡匣存放所有曾在Nintendo 64主機平台發行的388款遊戲，根本就綽綽有餘。而在此情況下，或許未來任天堂可以考慮針對老玩家需求推出「388合一」的Nintendo 64懷舊遊戲組合。

除了在現有Nintendo Switch遊戲卡匣採最高32GB儲存容量設計，任天堂先前更透露未來也有計劃推出更高儲存容量設計的遊戲卡匣，因應日後佔用容量更高的遊戲作品使用，因此預期未來在Nintendo Switch平台發行遊戲，將能以更豐富內容資料量呈現，甚至也可能是為了顯示規格更高的強化版Nintendo Switch作準備。

過去家用電玩主機主流儲存媒介，大約是在任天堂與Sony原本規劃合作改以光碟存放遊戲內容時期作為分水嶺，其後以Sony推出的PlayStation為主的次世代遊戲主機，均以光碟作為遊戲儲存媒介，僅任天堂仍維持採用卡匣。

直到後續推出Nintendo Game Cube時，任天堂才開始採用8公分光碟作為遊戲儲存媒介，並且在推出Nintendo Wii時才開始使用標準12公分光碟存放遊戲。

不過，隨著儲存技術進步，快閃記憶體的價格也持續趨於便宜，同時儲存容量也幾乎要翻倍形式增加，因此任天堂在Nintendo Switch再度恢復採用卡匣，而旗下掌機Nintendo DS系列則始終維持以卡匣存放遊戲。

在近期註冊專利中，Sony也透露將以卡匣形式存放遊戲內容，但不確定是否是針對新款掌機打造，或是針對今年預計推出的PlayStation 5做準備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》