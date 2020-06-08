快訊

25歲男借車高速自撞中山橋上分隔島 拋飛頭部重創亡

恐淪半封閉城市！反送中周年 香港亂局「下一步何處去？」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Maxis早期針對雪佛龍油廠員工訓練需求打造的遊戲復出

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／擷自Ars Technica網站、The Obscuritory網站)
(圖／擷自Ars Technica網站、The Obscuritory網站)

過去以來推出《模擬城市》系列、《模擬市民》系列，甚至包含《模擬農場》、《模擬地球》與《模擬螞蟻》等《模擬》系列遊戲作品的Maxis，過去其實曾與美國石化業者雪佛龍 (Chevron)合作，打造一款名為《SimRefinery》，並且針對商業訓練使用的煉油廠模擬作品。

《SimRefinery》約莫是在1989年推出的《模擬城市》於市場大受歡迎後，藉由旗下商業模擬 (Business Simulations)部門，以類似《模擬城市》遊戲中引擎等素材，針對合作企業雪佛龍需求所打造的訓練工具。

在《SimRefinery》遊戲內容中，將訓練員工知曉煉油廠中複雜作業流程，同時也能讓受訓員工知曉煉油廠內各個管線配布重要性。不過，此款遊戲在初期開發過程就沒有下文，僅在當年保留原型設計階段內容。

而近期The Obscuritory網站作者Phil Salvador在撰寫Maxis商業模擬部門相關內容時，發現《SimRefinery》這款遊戲作品的存在，同時也進一步追查《SimRefinery》誕生緣由，以及Maxis過去與雪佛龍在此款模擬遊戲的合作成果。

就在Ars Technica網站報導Phil Salvador撰寫內容後，一名讀者表示其所認識曾於90年代在雪佛龍任職的員工，發現一片保存《SimRefinery》遊戲作品的3.5吋軟碟片，後續更將軟碟片存放內容上傳至Internet Archive備存，讓更多人可以下載遊玩。

從遊戲內容原本是針對煉油廠員工訓練使用，整體遊玩行自然沒有那麼大的樂趣，但從當年藉由遊戲模擬方式來訓練員工，甚至能以相當精簡的遊戲畫面呈現煉油廠複雜管線配布，以及管線運作方式，藉此順利讓煉油廠能安全運作，顯見Maxis當時在遊戲製作上的功力表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

失業潮一波波 波音裁員逾1.2萬人、雪佛龍裁6千人

彭博資訊專欄／海上油槽…油價不定時炸彈

國際油價 向上叩關

美股尾盤隨油價翻紅 科技股轉強 擺脫美中關係疑慮

相關新聞

一張Nintendo Switch的遊戲卡匣 就能塞下所有Nintendo 64遊戲

依照Reddit論壇網站用戶統計數據，若以當年用於Nintendo 64的卡匣最高儲存容量為64MB計算，目前用在Nintendo Switch的遊戲卡匣最高儲存容量可達32GB，意味一張Nintendo Switch遊戲卡匣就能存放所有曾在Nintendo 64發行的388款遊戲作品。

Maxis早期針對雪佛龍油廠員工訓練需求打造的遊戲復出

過去以來推出《模擬城市》系列、《模擬市民》系列，甚至包含《模擬農場》、《模擬地球》與《模擬螞蟻》等《模擬》系列遊戲作品的Maxis，過去其實曾與美國石化業者雪佛龍 (Chevron)合作，打造一款名為《SimRefinery》，並且針對商業訓練使用的煉油廠模擬作品。

EA開始在Steam平台銷售PC遊戲 訂閱服務預計夏季進駐

雖然過去EA (美商藝電)一直藉由旗下Origin服務平台銷售PC版本遊戲，但從去年10月宣布回歸Valve旗下Steam服務平台銷售遊戲，更顯示EA期望能藉由多服務平台增加其發行遊戲內容銷售機會。

Naughty Dog公佈《最後生還者 二部曲》末日世界場景幕後製作細節

先前釋出更多遊戲細節後，Naughty Dog更進一步公佈製作《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》末日世界的幕後影片，由製作團隊說明如何打造真實的遊戲場景。

官方公佈38款首波登上PlayStation 5遊戲 但未包含這些作品

雖然原訂在6/5凌晨舉辦的PlayStation 5線上發表活動，因為近期美國警方執法過當爭議引發種族抗議活動而延後舉辦，但目前已經在英國地區發行的PlayStation官方雜誌，則已經公佈首波確定會在PlayStation 5發行的遊戲作品。

擔心六四被搞事？手遊廠商宣布系統維護至「六五」聊天室全面關閉

六四的三十一週年，在中國的網路上將對很多社群進行言論的加強管制，遊戲中也一樣。任何可能被網友拿來置入關鍵字的地方，都必須要多加注意。一些老遊戲因為身經百戰所以顯得老神在在，但對新的遊戲來說，恐怕就要嚴陣以待了。像是今年才進軍中國的日本手游《超異域公主連結☆Re:Dive》在面臨挑戰的情況下，就選擇「逃跑雖然可恥，但有用」這一條路。

香港任天堂轉貼「64命魂上陣」活動！經驗值升至6.4 倍 網笑：小編注意安全

有網友說中國一年只有364天...喔不，363天。原因就是在中國的日曆裡頭，「6月4日」這一天不存在。不過，任天堂香港今天竟然推出了一個活動，叫做「操控搖桿骨碌碌！64命魂上陣」活動，網友表示，這活動一聽就非常危險吧？

玩家在「動物森友會」緬懷家人 島民一句話卻感動無數網友

「集合啦！動物森友會」於Switch平台推出後在全球掀起一股熱潮，深受玩家喜愛，其中也蘊藏不少感人故事，先前有一名島主無意間在遊戲的信箱中，發現已故的媽媽向他寄了許多信，最近也有外國玩家分享自己與過世爺爺、奶奶的故事，感動許多人。

我們去HTC總部！好好體驗安溥的 XR 作品《蘚的歌唱》一次

自上次嘗試用電子報搭配 Facebook Messenger 的 chatbot (聊天機器人) 「小蛤力」來跟粉絲溝通後，安溥最近跟 HTC 的 VR 內容團隊 VIVE ORIGINALS，以及視覺特效團隊「Hi-Organic 有機像素」合作推出了融合 VR、AR 的互動音樂作品《蘚的歌唱》，並且將在高雄大魯閣草衙道推出虛擬體驗展覽。

慶祝成立60週年 SEGA推出微縮造型經典掌機Game Gear Micro

去年宣布推出迷你復刻遊戲主機Mega Drive Mini之後，SEGA近期更因應公司成立60週年推出諸多慶祝活動。而在SEGA執行長里見治與SEGA新創虛構角色－SEGA四郎 (註)進行對談中，宣布推出以1990年推出掌機Game Gear為原型，同樣以迷你形式打造的Game Gear Micro，並且從即日起開放預購，預計在今年10月6日正式上市。

提供限免內容可加速遊戲市場發展？Epic Games創辦人這樣說

接受Gamespot網站訪談時，Epic Games創辦人暨執行長Tim Sweeney表示，在Epic Games Store推行限免遊戲活動，連帶推動這些遊戲在其他服務平台上的銷售表現，甚至未來更希望能將Epic Games Store帶到手機平台，藉由手機進一步推動PC平台遊戲銷售。

Hybri標榜在虛擬視覺環境 打造可自然互動的夢中情人

過去虛擬實境技術發展過程時，曾認為將帶動情色相關產業發展，但受限於當時軟硬體技術仍未到位，因此即便有相關應用構思，仍無法產生明顯市場效益。不過，預計在Kickstarter網站進行募資的Hybri，或許將會帶來不一樣的改變。

熱門新聞

電源連接線越長…iPhone、iPad充電速度越慢嗎？

蘋果將推出Apple Card 每月分期付款買iPad、Mac等商品

iPhone 6s和SE有望支援iOS 14：再戰第六年

MacBook電腦何時該換電池？用電池健康度管理就知道

動手玩／羅技如何藉由特殊滑鼠設計 改善工作時的手腕痠痛問題？

EA開始在Steam平台銷售PC遊戲 訂閱服務預計夏季進駐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。