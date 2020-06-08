Maxis早期針對雪佛龍油廠員工訓練需求打造的遊戲復出

過去以來推出《模擬城市》系列、《模擬市民》系列，甚至包含《模擬農場》、《模擬地球》與《模擬螞蟻》等《模擬》系列遊戲作品的Maxis，過去其實曾與美國石化業者雪佛龍 (Chevron)合作，打造一款名為《SimRefinery》，並且針對商業訓練使用的煉油廠模擬作品。

《SimRefinery》約莫是在1989年推出的《模擬城市》於市場大受歡迎後，藉由旗下商業模擬 (Business Simulations)部門，以類似《模擬城市》遊戲中引擎等素材，針對合作企業雪佛龍需求所打造的訓練工具。

在《SimRefinery》遊戲內容中，將訓練員工知曉煉油廠中複雜作業流程，同時也能讓受訓員工知曉煉油廠內各個管線配布重要性。不過，此款遊戲在初期開發過程就沒有下文，僅在當年保留原型設計階段內容。

而近期The Obscuritory網站作者Phil Salvador在撰寫Maxis商業模擬部門相關內容時，發現《SimRefinery》這款遊戲作品的存在，同時也進一步追查《SimRefinery》誕生緣由，以及Maxis過去與雪佛龍在此款模擬遊戲的合作成果。

就在Ars Technica網站報導Phil Salvador撰寫內容後，一名讀者表示其所認識曾於90年代在雪佛龍任職的員工，發現一片保存《SimRefinery》遊戲作品的3.5吋軟碟片，後續更將軟碟片存放內容上傳至Internet Archive備存，讓更多人可以下載遊玩。

從遊戲內容原本是針對煉油廠員工訓練使用，整體遊玩行自然沒有那麼大的樂趣，但從當年藉由遊戲模擬方式來訓練員工，甚至能以相當精簡的遊戲畫面呈現煉油廠複雜管線配布，以及管線運作方式，藉此順利讓煉油廠能安全運作，顯見Maxis當時在遊戲製作上的功力表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》