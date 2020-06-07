EA開始在Steam平台銷售PC遊戲 訂閱服務預計夏季進駐

雖然過去EA (美商藝電)一直藉由旗下Origin服務平台銷售PC版本遊戲，但從去年10月宣布回歸Valve旗下Steam服務平台銷售遊戲，更顯示EA期望能藉由多服務平台增加其發行遊戲內容銷售機會。

而藉由Steam服務平台銷售其發行遊戲作品，意味除了藉由Steam服務平台吸引玩家黏著度增加遊戲作品銷量，更能讓原本Origin服務平台支撐流量獲得分攤，甚至也能擴大推動本身提供的EA Access訂閱遊玩服務。

目前由EA提供、首波登上Steam服務平台的遊戲作品總計25款，其中包含由BioWare打造的《闇龍紀元：異端審判》和《闇龍紀元 II》，或是著名賽車遊戲《極速快感》，以及《極速快感：熱焰》、《極速快感：生存競速》等作品，另外也包含《植物大戰殭屍：和睦小鎮保衛戰》、《Unravel》、《Unravel Two》、《Fe》及《Sea of Solitude》。

另外，EA也說明未來所有PC版本遊戲新作都會在Steam服務平台進行首發，例如預計在6月5日推出的《終極動員令 重製典藏版》，便是在Steam服務平台上率先推出。而去年11月15日推出的《星際大戰 絕地：組織殞落》，其實在去年就已經登上Steam服務平台。

至於EA推行的訂閱遊玩服務EA Access，接下來也會在Steam服務平台提供使用，預計會在今年夏季正式提供使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》