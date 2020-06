Naughty Dog公佈《最後生還者 二部曲》末日世界場景幕後製作細節

先前釋出更多遊戲細節後,Naughty Dog更進一步公佈製作《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》末日世界的幕後影片,由製作團隊說明如何打造真實的遊戲場景。

在《最後生還者 二部曲》裡,遊戲場景的設計對於遊戲遊玩體驗絕對是有加成效果,其中包含如何讓玩家感受身處末日世界之中,以及如何讓玩家能在這樣的環境裡產生互動,而包含光影反射、細節呈現,甚至如何安排敵人潛伏位置與玩家行進路線,以及放置可讓玩家蒐集求生物品位置,都需要縝密構思。

尤其此次作品中增加更多與人互動情況,意味更多敵人會變成同樣在末日世界求生的人類,因此相比感染者會有更大應變能力,同時也會讓玩家感到更為棘手。而持續變異的感染者,以及此次新增加被感染的狗在內敵人,也將使玩家在構思潛伏路線時,必須花費更多心思。

依照Naughty Dog說明,此次新作採用Naughty Dog研發同名遊戲引擎,相比前作無論在遊戲場景細膩度,或是人物姿態表現都更為自然,同時也加入《秘境探險:失落的遺產》般獨立於主線劇情外的支線任務,讓玩家可以在《最後生還者 二部曲》廣大世界中進行探索。

《最後生還者 二部曲》遊戲預計在6月19日正式推出,同時也將同步推出繁體中文化版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》