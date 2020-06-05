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擔心六四被搞事？手遊廠商宣布系統維護至「六五」聊天室全面關閉

聯合新聞網 / T客邦
美聯社
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六四的三十一週年，在中國的網路上將對很多社群進行言論的加強管制，遊戲中也一樣。任何可能被網友拿來置入關鍵字的地方，都必須要多加注意。一些老遊戲因為身經百戰所以顯得老神在在，但對新的遊戲來說，恐怕就要嚴陣以待了。像是今年才進軍中國的日本手游《超異域公主連結☆Re:Dive》在面臨挑戰的情況下，就選擇「逃跑雖然可恥，但有用」這一條路。

《超異域公主連結☆Re:Dive》今年在中國市場可以說打了一手好牌，這款遊戲由嗶哩嗶哩（bilibili）代理，不但在中國事前登錄突破 600 萬人次，而4月17日上架後即進入 App Store 營收前 5 名，也一直維持在遊戲類營收前 5 名的成績。

而這麼當紅的遊戲，當然不希望在這個時候出什麼差錯，那麼，要怎麼樣度過眼前的「六四」這個日子，不讓網友可以出來在他們的平台上搞事情呢？

他們的解法當然就是「不給用」，不讓你使用這些發言的功能，你就搞不出事情來了。

因此，官方宣布，6 月 3 日 0 : 00 ~ 6 月 5 日 23 : 59 期間，《超異域公主連結☆Re:Dive》將暫時關閉以下功能：

1.玩家名、玩家簡介修改功能；

2.公會名、公會簡介修改功能；

3.隊伍編組名稱修改功能；

4.公會聊天功能中暫時無法發送訊息（其他功能可正常使用）；

5.新玩家創建角色暫時無法更改角色名；

6.新公會創建時暫時無法更改公會名。

這裡暫停的6項功能，包含「玩家名、玩家簡介修改功能」、「行會名、行會簡介修改功能」、「隊伍編組名稱修改功能」、「行會聊天功能中暫時無法發送文本」、「新玩家創建角色暫時無法更改角色名」、「新行會創建時暫時無法更改行會名」，全都是網友會用來偷偷「置入」關鍵字的方，尤其是利用角色名稱、工會名稱等方式來偷渡關鍵字，一般光是監控聊天系統的AI，是完全無法搜查到這些關鍵字的。

遊戲界的老司機可能早就有製作了針對這些地方的關鍵字篩選系統，不過《超異域公主連結☆Re:Dive》可能是臨時才知道有這些眉角要注意，只好使出「系統升級」這種大絕招。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

六四 日本 AI 手機遊戲

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