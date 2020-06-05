香港任天堂轉貼「64命魂上陣」活動！經驗值升至6.4 倍 網笑：小編注意安全

有網友說中國一年只有364天...喔不，363天。原因就是在中國的日曆裡頭，「6月4日」這一天不存在。不過，任天堂香港今天竟然推出了一個活動，叫做「操控搖桿骨碌碌！64命魂上陣」活動，網友表示，這活動一聽就非常危險吧？

這個活動是由日本任天堂發起，而香港任天堂公司也轉貼了這個活動。活動內容是紀念 NINTENDO 64 主機，因此現在到任天堂明星大亂鬥內，曾在 Nintendo 64 登場的命魂，將會每隔一段時間出現在命魂板上，同時對戰所獲得的經驗值亦將會變成 6.4 倍。

不過，這個消息一傳出馬上讓網友討論了起來，留言表示「小編要注意安全」、「我合理懷疑你們在開車，而且開的還是坦克」以及六四等的字眼。不過，也有網友質疑，既然叫「64命魂」，為何活動不是6月4日而是6月5日開始？

任天堂明星大亂鬥是任天堂史上最大規模的大亂鬥作品，於 2018 年 12 月 7 日發售的 NS 遊戲。瑪利歐和卡比等為人熟悉的角色互相將對方擊飛的「大亂鬥」。過去系列裡曾經登場的所有鬥士也都能參戰。

另外，《任天堂明星大亂鬥 特別版》在中國只能玩實體版，無法網路連線，應該，應該也是無法「64命魂」的。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》