快訊

茂德入主東森電視爆內線交易 檢調兵分18路搜索約談

柔性政變徵兆？美國防部長急著切割川普

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玩家在「動物森友會」緬懷家人 島民一句話卻感動無數網友

聯合新聞網 / 綜合報導
有玩家為了緬懷爺爺奶奶，在遊戲中打造了兩張面向大海的搖椅，以及象徵海軍的船錨和軍帽，以表對他們的思念。圖擷自Facebook
有玩家為了緬懷爺爺奶奶，在遊戲中打造了兩張面向大海的搖椅，以及象徵海軍的船錨和軍帽，以表對他們的思念。圖擷自Facebook

「集合啦！動物森友會」於Switch平台推出後在全球掀起一股熱潮，深受玩家喜愛，其中也蘊藏不少感人故事，先前有一名島主無意間在遊戲的信箱中，發現已故的媽媽向他寄了許多信，最近也有外國玩家分享自己與過世爺爺、奶奶的故事，感動許多人。

一名外國網友潔絲（Jess Hoff）日前在個人臉書分享，她的爺爺、奶奶在最近幾個月相繼過世，並在海上舉行了軍事葬禮，但因為參加喪禮需要海軍身份，而且礙於疫情關係，無法見到爺爺奶奶最後一面，也不能和其他家人團聚，這讓從小與爺爺奶奶非常親近的她相當難過，也非常想念他們。

潔絲表示，她在網路上看到許多人會在動物森友會裡製作紀念裝飾，於是為了緬懷爺爺奶奶，她也在遊戲中打造了兩張面向大海的搖椅，以及象徵海軍的船錨和軍帽，以表對他們的思念。但某天島民章丸丸突然出現在搖椅旁邊，於是潔絲上前對話，但沒想到章丸丸一席話卻讓她瞬間淚崩。

章丸丸說道「我時常來這裡確認沒有人坐在搖椅上，我想讓它保持空空的，這樣奶奶來拜訪時，就可以坐在這裡了」，島民的意外回覆碰巧連結到現實生活，觸動了潔絲對爺爺奶奶的思念，也讓這個溫馨又感人的巧合引發上萬人分享。

沒想到島民一句話卻讓玩家瞬間淚崩。圖擷自Facebook
沒想到島民一句話卻讓玩家瞬間淚崩。圖擷自Facebook

島民的意外回覆碰巧連結到現實生活，觸動了玩家對爺爺奶奶的思念。圖擷自Facebook
島民的意外回覆碰巧連結到現實生活，觸動了玩家對爺爺奶奶的思念。圖擷自Facebook

動物森友會 疫情 葬禮

延伸閱讀

黃牛炒價「PS4手把悠遊卡」售1萬 網傻眼：可買3隻真手把

上網用「無痕模式」最安全、無法被追蹤？ 四大迷思破解

誰說台灣小黃司機素質不好？他忘帶口罩 暖心運將直接送一個

振興三倍券概念來自《動物森友會》？粉專梗圖釣出蘇揆小編回應

相關新聞

玩家在「動物森友會」緬懷家人 島民一句話卻感動無數網友

「集合啦！動物森友會」於Switch平台推出後在全球掀起一股熱潮，深受玩家喜愛，其中也蘊藏不少感人故事，先前有一名島主無意間在遊戲的信箱中，發現已故的媽媽向他寄了許多信，最近也有外國玩家分享自己與過世爺爺、奶奶的故事，感動許多人。

我們去HTC總部！好好體驗安溥的 XR 作品《蘚的歌唱》一次

自上次嘗試用電子報搭配 Facebook Messenger 的 chatbot (聊天機器人) 「小蛤力」來跟粉絲溝通後，安溥最近跟 HTC 的 VR 內容團隊 VIVE ORIGINALS，以及視覺特效團隊「Hi-Organic 有機像素」合作推出了融合 VR、AR 的互動音樂作品《蘚的歌唱》，並且將在高雄大魯閣草衙道推出虛擬體驗展覽。

慶祝成立60週年 SEGA推出微縮造型經典掌機Game Gear Micro

去年宣布推出迷你復刻遊戲主機Mega Drive Mini之後，SEGA近期更因應公司成立60週年推出諸多慶祝活動。而在SEGA執行長里見治與SEGA新創虛構角色－SEGA四郎 (註)進行對談中，宣布推出以1990年推出掌機Game Gear為原型，同樣以迷你形式打造的Game Gear Micro，並且從即日起開放預購，預計在今年10月6日正式上市。

提供限免內容可加速遊戲市場發展？Epic Games創辦人這樣說

接受Gamespot網站訪談時，Epic Games創辦人暨執行長Tim Sweeney表示，在Epic Games Store推行限免遊戲活動，連帶推動這些遊戲在其他服務平台上的銷售表現，甚至未來更希望能將Epic Games Store帶到手機平台，藉由手機進一步推動PC平台遊戲銷售。

Hybri標榜在虛擬視覺環境 打造可自然互動的夢中情人

過去虛擬實境技術發展過程時，曾認為將帶動情色相關產業發展，但受限於當時軟硬體技術仍未到位，因此即便有相關應用構思，仍無法產生明顯市場效益。不過，預計在Kickstarter網站進行募資的Hybri，或許將會帶來不一樣的改變。

原訂6月5日凌晨舉辦的PlayStation 5線上發表活動 Sony確定延後了

除了Google因故確定延後原訂在美國西岸時間6月3日舉辦的Android 11 beta線上發表活動，Sony稍早也確認將延後原本計畫在美國西岸時間6月4日的PlayStation 5線上發表活動。

小島秀夫透露近期構思遊戲被取消 但已經著手另一款新作早期規劃

近期接受採訪時，小島秀夫透露近期構思的遊戲新作已經被取消，但同時也開始著手另一款遊戲新作早期規劃。

消息指稱Netflix 已經完成洽談收購好萊塢地標之一的埃及劇院

相關報導指稱，Netflix將收購自1922年開業，同時也是位於洛杉磯好萊塢大道，成為好萊塢著名地標之一的埃及劇院 (Egyptian Theatre)，未來將用於影片內容首映、例行放映，以及舉辦特定活動等用途。

PS5平台獨佔遊戲不會同步推出PS4平台版本，執行長表示新機價格不見得最低

雖然Sony近期開始要求開發者自7月13日以後遞交PlayStation 4平台遊戲內容，必需加入讓遊戲可在PlayStation 5平台維持完整相容運作的設計，但顯然並不會讓PlayStation 5平台獨佔遊戲都能同步推出對應PlayStation 4平台版本。

Windows死機畫面變A4文件夾 日本設計師神還原視窗當機絕望感

Windows 系統目前仍然是世界上最多人用的作業系統，不過長久以來問題也多，尤其是不同應用程式防不勝防的死機、當機，出現時都會令人十分絕望。

宅娛樂正夯！新PC遊戲平台LINE POD、Apple Arcade拼場

不管是持續待在家防疫，還是天氣熱到懶得出門，在家娛樂可是一刻都不能少。LINE宣布推出全新的PC遊戲平台「LINE PO...

HP揭曉與Valve、微軟合作新款虛擬實境頭戴裝置 以Reverb G2為稱

先前已有消息曝光的HP新款虛擬實境頭戴裝置，確定將以Reverb G2作為正式名稱，同時也確定加入與Valve合作的Index虛擬實境頭戴裝置設計，同時也與微軟合作其Windows MR技術。

熱門新聞

黃牛炒價「PS4手把悠遊卡」售1萬 網傻眼：可買3隻真手把

無痕模式也沒用？Google遭控仍會持續追蹤用戶數據

小孩手遊儲值14分鐘刷16萬元 遊戲平台主動退款七成引熱議

手機戰啟動 新款手機先搶5G商機

印度人瘋狂下載「移除中國APP」 遭谷歌下架

上網用「無痕模式」最安全、無法被追蹤？ 四大迷思破解

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。