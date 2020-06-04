玩家在「動物森友會」緬懷家人 島民一句話卻感動無數網友

「集合啦！動物森友會」於Switch平台推出後在全球掀起一股熱潮，深受玩家喜愛，其中也蘊藏不少感人故事，先前有一名島主無意間在遊戲的信箱中，發現已故的媽媽向他寄了許多信，最近也有外國玩家分享自己與過世爺爺、奶奶的故事，感動許多人。

一名外國網友潔絲（Jess Hoff）日前在個人臉書分享，她的爺爺、奶奶在最近幾個月相繼過世，並在海上舉行了軍事葬禮，但因為參加喪禮需要海軍身份，而且礙於疫情關係，無法見到爺爺奶奶最後一面，也不能和其他家人團聚，這讓從小與爺爺奶奶非常親近的她相當難過，也非常想念他們。

潔絲表示，她在網路上看到許多人會在動物森友會裡製作紀念裝飾，於是為了緬懷爺爺奶奶，她也在遊戲中打造了兩張面向大海的搖椅，以及象徵海軍的船錨和軍帽，以表對他們的思念。但某天島民章丸丸突然出現在搖椅旁邊，於是潔絲上前對話，但沒想到章丸丸一席話卻讓她瞬間淚崩。

章丸丸說道「我時常來這裡確認沒有人坐在搖椅上，我想讓它保持空空的，這樣奶奶來拜訪時，就可以坐在這裡了」，島民的意外回覆碰巧連結到現實生活，觸動了潔絲對爺爺奶奶的思念，也讓這個溫馨又感人的巧合引發上萬人分享。

沒想到島民一句話卻讓玩家瞬間淚崩。圖擷自 Facebook