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我們去HTC總部！好好體驗安溥的 XR 作品《蘚的歌唱》一次

聯合新聞網 / INSIDE
Photo Credit：HTC
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「沒有故事...但光『站』在那看環境變化，跟安溥舞蹈、音樂一起結合，就夠有趣了。」

自上次嘗試用電子報搭配 Facebook Messenger 的 chatbot (聊天機器人) 「小蛤力」來跟粉絲溝通後，安溥最近跟 HTCVR 內容團隊 VIVE ORIGINALS，以及視覺特效團隊「Hi-Organic 有機像素」合作推出了融合 VR、AR 的互動音樂作品《蘚的歌唱》，並且將在高雄大魯閣草衙道推出虛擬體驗展覽。

INSIDE 今天接受 HTC 邀請，前往新店總部仔細體驗了安溥《蘚的歌唱》這次作品，以下是我們的感想。

INSIDE Mia 實際體驗《蘚的歌唱》。Photo Credit：INSIDE
INSIDE Mia 實際體驗《蘚的歌唱》。Photo Credit：INSIDE

已經超越「MV」的感官體驗

看過不少 VR 電影的 Chris：其實在第一次聽到安溥做出《蘚的歌唱》時，心中首先冒出的想法是：「咦？是一首 VR 的 MV 嗎？」但在實際體驗後，發現某種程度上已經跟 MV 的概念截然不同了。

通常我們在看一般的音樂 MV 時，是用一個線性的敘事主軸呼應歌詞把一段故事拍出來，但看《蘚的歌唱》時，這種線性的故事體驗並不明顯，反倒是透過各有特色的不同虛擬世界，搭配起音樂跟安溥的動作，各自設立出用視覺、聽覺以及空間打造的存在感

Photo Credit：HTC
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再講白一點：這作品故事性不強，但光「站」在那看環境變化，跟安溥舞蹈、音樂一起結合，就夠有趣了。

是安溥粉的 Mia：我認為安溥這次《蘚的歌唱》的歌詞組合比較散、比較抽象一點，但結合 VR 影像、安溥的動作，歌詞的意境感覺就比較好理解了。

過去她的作品不管是自己寫還是跟其他人合作，都還是過去唱片業比較傳統的作法；但在上個單曲《ZOEA》跟這次《蘚的歌唱》裡，其實就能看到安溥一直用偏向加法的「集體創作」方式去製作作品，她自己還是作曲、作詞，但在製作階段就會跟視覺團隊（也是她先生蘇柏維領軍）討論作品的呈現方式

這次就很明顯是針對 VR 環境設計的內容，其實現在他們有把 360 度的影片放在 YouTube 了，但不用 VR 頭盔的話，完全表達不出安溥的原設意境啊。

4DViews 容積攝影棚到底是什麼？

在技術部份，安溥《蘚的歌唱》這次去了日本的容積攝影棚拍攝 VR 影像。但我們很好奇：立體容積攝影棚這麼做，到底跟遊戲業用的，請動作演員身上穿一個點一個點的 Motion Capture（動態捕捉）有什麼不同？

Photo Credit：HTC
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HTC 技術導演謝嘉泰就跟我們介紹，Motion Capture 主要是單純的紀錄演員動作，事後建模還是要工程師自己寫出來粘上去，並且搭配適合的物理材質貼上，才有我們看到的 3D 人物。但立體容積攝影棚本質上還是線性的「錄影」紀錄，儘管技術上來說是可以反過來做跟遊戲類似的 3D 人物建模。

不過他強調，這兩種 3D 影像手法最大的差異還是在「真實度」。像他們前幾年就有用 Motion Capture 楊麗花做 VR 數位典藏，把她的唱腔、身段等表演與作品做留存；不過後來發現若是應用在真人 VR 影像紀錄、數位典藏的用途，立體容積攝影棚拍出來的畫面縱使像素可能比較低，但人眼還能辨識那是真實影像。反過來看 Motion Capture 作出的 3D 建模，只要 3D 藝術師功力不足、材質不夠擬真，那很容易就無法跨越「恐怖谷效應」讓人從感官上知道這是真人影像。

HTC 也在拍攝之後，另外使用 TVBS 打造了新的立體容積攝影棚。這個攝影棚大小有 11M X 11M X 6M（高），並且用 8 根立柱與 32 個鏡頭圍成直徑 3 公尺圓形區域、高度 2.4 公尺，周圍再用綠幕所搭出的拍攝區域。這 32 個鏡頭都會在一秒內擷取 30-60 張照片，並經由 VR 技術直接結合出人的 3D 影像。HTC 說這是亞州第三座 4DViews 容積攝影棚，未來將會拿來拍虛擬演唱會等商業使用。

《蘚的歌唱》在高雄大魯閣草衙道展出虛擬體驗的現場。Photo Credit: HTC 提供
《蘚的歌唱》在高雄大魯閣草衙道展出虛擬體驗的現場。Photo Credit: HTC 提供

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影 演唱會 HTC VR

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