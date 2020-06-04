提供限免內容可加速遊戲市場發展？Epic Games創辦人這樣說

接受Gamespot網站訪談時，Epic Games創辦人暨執行長Tim Sweeney表示，在Epic Games Store推行限免遊戲活動，連帶推動這些遊戲在其他服務平台上的銷售表現，甚至未來更希望能將Epic Games Store帶到手機平台，藉由手機進一步推動PC平台遊戲銷售。

依照Tim Sweeney的說法，在Epic Games Store以限免形式贈送的遊戲，或是以平台獨佔形式提供內容，雖然會引起其他平台如Steam忠實玩家用戶批評，但同時也會這些遊戲知名度增加，對於希望推廣遊戲內容的開發者將可帶來正向宣傳效果。

除此之外，為了持續吸引玩家支持，雖然其他平台不見得能像Epic Games Store提供限免優惠，但相對可透過促銷等方式增加遊戲銷量，對於遊戲開發者也能帶來營收機會。

雖然藉由限免與獨佔形式提供遊戲內容，多少會配壞既有市場運作模式，但不僅讓Epic Games Store使用市佔比例增加至15%，Tim Sweeney更認為有助於現有遊戲市場成長，甚至日前宣佈推出全新跨平台發行模式，讓開發者以更具彈性方式打造遊戲，預期更可加速遊戲市場發展。

在先前說法裡，Tim Sweeney表示可以理解許多玩家期望能透過單一平台獲取遊戲，或是將遊戲內容集中在單一服務平台的心情，但認為藉由獨佔遊戲產生不同競爭優勢才能促使遊戲市場持續成長，無論對遊戲開發者、發行廠商，或是玩家都能帶來正向影響。

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