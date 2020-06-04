快訊

美商務部：對33家中國企業機構新經濟制裁 5日生效

不堪婚從守候到等候 何如芸揭豪門婚像「夫婦的世界」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提供限免內容可加速遊戲市場發展？Epic Games創辦人這樣說

聯合新聞網 / 楊又肇

接受Gamespot網站訪談時，Epic Games創辦人暨執行長Tim Sweeney表示，在Epic Games Store推行限免遊戲活動，連帶推動這些遊戲在其他服務平台上的銷售表現，甚至未來更希望能將Epic Games Store帶到手機平台，藉由手機進一步推動PC平台遊戲銷售。

依照Tim Sweeney的說法，在Epic Games Store以限免形式贈送的遊戲，或是以平台獨佔形式提供內容，雖然會引起其他平台如Steam忠實玩家用戶批評，但同時也會這些遊戲知名度增加，對於希望推廣遊戲內容的開發者將可帶來正向宣傳效果。

除此之外，為了持續吸引玩家支持，雖然其他平台不見得能像Epic Games Store提供限免優惠，但相對可透過促銷等方式增加遊戲銷量，對於遊戲開發者也能帶來營收機會。

雖然藉由限免與獨佔形式提供遊戲內容，多少會配壞既有市場運作模式，但不僅讓Epic Games Store使用市佔比例增加至15%，Tim Sweeney更認為有助於現有遊戲市場成長，甚至日前宣佈推出全新跨平台發行模式，讓開發者以更具彈性方式打造遊戲，預期更可加速遊戲市場發展。

先前說法裡，Tim Sweeney表示可以理解許多玩家期望能透過單一平台獲取遊戲，或是將遊戲內容集中在單一服務平台的心情，但認為藉由獨佔遊戲產生不同競爭優勢才能促使遊戲市場持續成長，無論對遊戲開發者、發行廠商，或是玩家都能帶來正向影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Steam

延伸閱讀

這什麼操作？！全軍破敵新作《Total War Saga: TROY》上市後即在Epic限免開送

Epic Games限免再+1　這次是《邊緣禁地：帥氣合輯》

獨佔掰掰　《底特律：變人》等同廠作品將於六月登上Steam

大作限免又一發！Epic Games Store開放《文明帝國6》免費下載

相關新聞

慶祝成立60週年 SEGA推出微縮造型經典掌機Game Gear Micro

去年宣布推出迷你復刻遊戲主機Mega Drive Mini之後，SEGA近期更因應公司成立60週年推出諸多慶祝活動。而在SEGA執行長里見治與SEGA新創虛構角色－SEGA四郎 (註)進行對談中，宣布推出以1990年推出掌機Game Gear為原型，同樣以迷你形式打造的Game Gear Micro，並且從即日起開放預購，預計在今年10月6日正式上市。

提供限免內容可加速遊戲市場發展？Epic Games創辦人這樣說

接受Gamespot網站訪談時，Epic Games創辦人暨執行長Tim Sweeney表示，在Epic Games Store推行限免遊戲活動，連帶推動這些遊戲在其他服務平台上的銷售表現，甚至未來更希望能將Epic Games Store帶到手機平台，藉由手機進一步推動PC平台遊戲銷售。

Hybri標榜在虛擬視覺環境 打造可自然互動的夢中情人

過去虛擬實境技術發展過程時，曾認為將帶動情色相關產業發展，但受限於當時軟硬體技術仍未到位，因此即便有相關應用構思，仍無法產生明顯市場效益。不過，預計在Kickstarter網站進行募資的Hybri，或許將會帶來不一樣的改變。

原訂6月5日凌晨舉辦的PlayStation 5線上發表活動 Sony確定延後了

除了Google因故確定延後原訂在美國西岸時間6月3日舉辦的Android 11 beta線上發表活動，Sony稍早也確認將延後原本計畫在美國西岸時間6月4日的PlayStation 5線上發表活動。

小島秀夫透露近期構思遊戲被取消 但已經著手另一款新作早期規劃

近期接受採訪時，小島秀夫透露近期構思的遊戲新作已經被取消，但同時也開始著手另一款遊戲新作早期規劃。

消息指稱Netflix 已經完成洽談收購好萊塢地標之一的埃及劇院

相關報導指稱，Netflix將收購自1922年開業，同時也是位於洛杉磯好萊塢大道，成為好萊塢著名地標之一的埃及劇院 (Egyptian Theatre)，未來將用於影片內容首映、例行放映，以及舉辦特定活動等用途。

PS5平台獨佔遊戲不會同步推出PS4平台版本，執行長表示新機價格不見得最低

雖然Sony近期開始要求開發者自7月13日以後遞交PlayStation 4平台遊戲內容，必需加入讓遊戲可在PlayStation 5平台維持完整相容運作的設計，但顯然並不會讓PlayStation 5平台獨佔遊戲都能同步推出對應PlayStation 4平台版本。

Windows死機畫面變A4文件夾 日本設計師神還原視窗當機絕望感

Windows 系統目前仍然是世界上最多人用的作業系統，不過長久以來問題也多，尤其是不同應用程式防不勝防的死機、當機，出現時都會令人十分絕望。

宅娛樂正夯！新PC遊戲平台LINE POD、Apple Arcade拼場

不管是持續待在家防疫，還是天氣熱到懶得出門，在家娛樂可是一刻都不能少。LINE宣布推出全新的PC遊戲平台「LINE PO...

HP揭曉與Valve、微軟合作新款虛擬實境頭戴裝置 以Reverb G2為稱

先前已有消息曝光的HP新款虛擬實境頭戴裝置，確定將以Reverb G2作為正式名稱，同時也確定加入與Valve合作的Index虛擬實境頭戴裝置設計，同時也與微軟合作其Windows MR技術。

Google Play Store測試串接玩家YouTube影片增加遊戲內容下載機會

近期除了將Google Search搜尋結果與YouTube搜尋功能整合，Google顯然也準備將YouTube影片內容整合進Google Play Store，讓遊戲等內容可以透過YouTube直播或影片吸引更多使用者下載使用。

華納計畫讓HBO Max可更獨立運作 結束與蘋果、亞馬遜的頻道服務

去年宣布推出HBO Max串流影音服務後，華納顯然準備結束與蘋果在Apple TV產品的預設頻道內容合作，未來將會以獨立app形式擴展使用人數。

熱門新聞

洗劫蘋果店搶iPhone沒用 蘋果用這招反制趁亂暴徒

MacBook Air 2020開箱評測！剪刀式鍵盤回歸值得買嗎？哪些規格升級了？

美國成年人抽樣調查：過半贊成對總統川普的Twitter發文進行審核

手機戰啟動 新款手機先搶5G商機

報導指稱華為著手調查 旗下供應鏈是否採用美國境內技術

世界首創 Epson四色全防水A3+高速連續供墨機登場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。