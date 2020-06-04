慶祝成立60週年 SEGA推出微縮造型經典掌機Game Gear Micro

去年宣布推出迷你復刻遊戲主機Mega Drive Mini之後，SEGA近期更因應公司成立60週年推出諸多慶祝活動。而在SEGA執行長里見治與SEGA新創虛構角色－SEGA四郎 (註)進行對談中，宣布推出以1990年推出掌機Game Gear為原型，同樣以迷你形式打造的Game Gear Micro，並且從即日起開放預購，預計在今年10月6日正式上市。

註：SEGA當年以SEGA三四郎作為其宣傳用虛構角色，並且由演員藤岡弘飾演，今年新創虛構角色SEGA四郎則是設定為SEGA三四郎之子，同時更由演員藤岡弘長子藤岡真威人飾演。

Game Gear Micro基本上是以1990年推出掌機Game Gear為原型，並且將尺寸縮減至三分之一左右，同時維持原本操作介面，但因應方便遊玩而作了部分調整，螢幕也同樣採用彩色液晶面板，尺寸則為縮成1.15吋。

另外也會推出延續當年原廠設計的擴充配件，例如放大視窗配件，同樣會以微縮形式呈現。

顏色則區分黑色、紅色、藍色與黃色四種配色選項，同時將依照顏色款式個別收錄4款不同經典遊戲作品，意味如果要蒐集所有16款遊戲的話，必須購買所有配色款式。

Game Gear Micro記憶售價為4980日圓 (未稅)，而SEGA將額外與樂天書店合作推出包含四款配色的組合，其中將包含四種配色款式的Game Gear Micro，以及包含以早期卡匣形式設計的16款經典遊戲卡匣配件，並且附上微縮設計的放大視窗配件，建議售價則為27255日圓 (未稅)。

至於在SEGA專賣店內提供銷售限定DX組，則同樣包含四種配色款式的Game Gear Micro，並且額外附贈一組以當年Game Gear為設計的同尺寸模型 (僅為擺飾用途，並無實際遊玩功能)，建議售價則是25920日圓 (未稅)，同樣會附上微縮設計的放大視窗配件。

而與日本亞馬合作部分，則是會推出兩款紀念T-Shirt，分別是60週年紀念款，以及以Game Gear與Game Gear Micro兄弟為主題的紀念款，建議售價分別為3500日圓 (未稅)與3200日圓 (未稅)。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》