Hybri標榜在虛擬視覺環境 打造可自然互動的夢中情人

過去虛擬實境技術發展過程時，曾認為將帶動情色相關產業發展，但受限於當時軟硬體技術仍未到位，因此即便有相關應用構思，仍無法產生明顯市場效益。不過，預計在Kickstarter網站進行募資的Hybri，或許將會帶來不一樣的改變。

依照Hybri團隊說明，藉由旗下技術創造的虛擬人像，將可在虛擬實境或擴增實境場景中，以貼近真實觀感呈現虛擬人像自然姿態，同時也能藉由手勢識別，甚至更具體的觸覺模擬設備，讓使用者與虛擬人像有更真實互動感受，讓使用者能有更真實的虛擬約會感受。

而在虛擬人像細節部分，除了在設定過程可從預設選項決定合適模組，使用者更可針對虛擬人像進行包含臉譜、髮型、身形、聲音，甚至細微的個性表現進行客製化。同時在設定過程中，使用者可以透過問答方式與系統互動，藉此讓系統透過問答互動結果產生更符合使用者需求的虛擬人像設定結果。

甚至，使用者可以使用Photoscan相片掃描功能，在虛擬人像中添加特定對象照片，系統即可藉由人工智慧運算將照片中的臉譜與虛擬人相結合，讓使用者能打造符合個人理想的夢中情人，或是現實生活中不可能產生互動的對象。

除了透過虛擬實境進行互動，Hybri所創建虛擬人像也能透過手機、平板以擴增實境形式呈現，並且讓虛擬人像彷彿置身使用者所在之處。同時，使用者也能讓虛擬人像透過預設52種性感姿勢、動作，或是客製化姿態與自己產生互動。

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另外，Hybri團隊也說明虛擬人像透過與使用者互動，將會產生不同「情緒」感受，因此依照使用者與虛擬人像互動模式，可能也會出現虛擬人像難以親近情況。

至於應用模式部分，除了可作為協助解決特定性慾需求，同時也能藉由虛擬視覺方式讓使用者能與過世親友再次「見面」，或是藉此打造更多可在虛擬實境互動的「朋友」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》