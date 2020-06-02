原訂6月5日凌晨舉辦的PlayStation 5線上發表活動 Sony確定延後了

除了Google因故確定延後原訂在美國西岸時間6月3日舉辦的Android 11 beta線上發表活動，Sony稍早也確認將延後原本計畫在美國西岸時間6月4日的PlayStation 5線上發表活動。

Sony方面雖然並未具體說明延後原因，但顯然與近期美國黑人遭警方壓制致死事故，造成各地示威抗議種族歧視問題，並且產生暴亂情況有關，因此認為現階段並不適合舉辦發表活動。

類似情況，Google稍早也確定延後原本計畫在美國西岸時間6月3日舉辦的Android 11 beta線上發表活動，預期也是因為近期事故影響。

在原本規劃中，預計在美國西岸時間下午1點 (台灣時間為6月5日凌晨4點)舉辦的線上活動，將以PlayStation 5的未來遊戲體驗為主軸。而從預計在6月於英國發行的PlayStation官方雜誌預覽內容顯示，首波將會有至少38款遊戲作品登上PlayStation 5，分別包含日前已經對外公佈的《刺客教條：維京紀元》，以及諸如《戰地風雲6》、《FIFA 21》、《上古捲軸6》在內作品。

而相關看法認為Sony在接下來的活動上僅可能以公布首波遊戲陣容為主，可能暫時還不會公布PlayStation 5主機相關細節。同時，此次活動原本預期是為了先行公布首波登上PlayStation 5的遊戲陣容，讓合作遊戲廠商可以在接下來自行舉辦活動，或是其他遊戲相關活動中，更進一步說明這些遊戲新作內容細節，但可能也同樣因為近期抗議活動延後舉辦。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》