小島秀夫透露近期構思遊戲被取消 但已經著手另一款新作早期規劃

近期接受採訪時，小島秀夫透露近期構思的遊戲新作已經被取消，但同時也開始著手另一款遊戲新作早期規劃。

小島秀夫並未透露被取消的遊戲新作細節，同時也未針對目前著手規劃新作內容作任何說明，但強調現階段正積極投入開發工作。

在此之前，小島秀夫曾透露想接續打造一款驚悚遊戲，同時更有消息指出小島秀夫正與Konami重新洽談打造《沉默之丘 (Silent Hill)》系列作品，甚至成為小島工作室共同創辦人之一的今泉健一郎決定離開的導火線。

在離開KONAMI之後，小島秀夫與新川洋司、今泉健一郎重新成立全新小島工作室，並且與索尼互動娛樂簽署合作，後續更在PlayStation 4平台發行獨佔作品《死亡擱淺》，並且受到眾多玩家支持、討論，並且確定會在6月14日正式推出PC平台版本，藉此吸引更多遊戲玩家。

雖然並未透露被取消遊戲新作是否就是日前透露將打造的驚悚遊戲，或是市場傳聞可能與KONAMI合作重啟的《沉默之丘》系列作品，小島秀夫表示原本規劃的遊戲作品被臨時取消，在遊戲業界其實是種常態，但依然會繼續投入新作研發工作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》