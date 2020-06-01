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消息指稱Netflix 已經完成洽談收購好萊塢地標之一的埃及劇院
相關報導指稱，Netflix將收購自1922年開業，同時也是位於洛杉磯好萊塢大道，成為好萊塢著名地標之一的埃及劇院 (Egyptian Theatre)，未來將用於影片內容首映、例行放映，以及舉辦特定活動等用途。
根據Variety網站引述消息來源表示，Netflix與埃及劇院雙方已經在此筆交易達成共識，預期將使Netflix擴展從線上播放走進線下實體活動發展模式。
在此之前，Netflix其實就已經在去年11月簽署租約，接管位於紐約第五大道上的巴黎劇院，藉此放映Netflix旗下原創電影內容，或適用於舉辦電影相關活動。而此次收購埃及劇院，同樣也會擴展Netflix從線上走到線下活動的發展機會。
Netflix從去年4月便透露希望收購在好萊塢被視為代表性地標的埃及劇院，同時接連收購位於美國東西兩岸的代表性劇院，更意味Netflix未來將會更緊密投入實體電影產業布局，而非僅只是提供線上串流播放平台，預期也會以此加深與好萊塢影業相關領域的合作。
事實上，自從Netflix、Hulu等串流影音服務開始盛行，到目前包含Disney+、Apple TV+、HBO Max等同性質服務持續推出，並且吸引諸多用戶加入使用，造成越來越少人會願意花時間進到劇院觀看電影，因此也讓傳統劇院經營變得更加艱難，加上今年新型冠狀病毒疫情爆發，更讓許多傳統劇院加速歇業，或是轉型，甚至將經營權拱手讓人。
而Netflix後續轉型以提供原創內容為主的發展，並且在近年來持續加深與好萊塢影業、獨立電影業者合作關係，到現在開始跨入實體劇院經營，更顯示Netflix接下來將藉由線上、線下虛實整合擴展其事業版圖。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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