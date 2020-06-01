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PS5平台獨佔遊戲不會同步推出PS4平台版本，執行長表示新機價格不見得最低

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然Sony近期開始要求開發者自7月13日以後遞交PlayStation 4平台遊戲內容，必需加入讓遊戲可在PlayStation 5平台維持完整相容運作的設計，但顯然並不會讓PlayStation 5平台獨佔遊戲都能同步推出對應PlayStation 4平台版本。

雖然過去推出PlayStation 4時，Sony也曾讓獨佔遊戲內容同步推出PlayStation 3平台版本，藉此讓舊平台玩家也能體驗在新平台上推行的遊戲作品。但在今年預計推出的PlayStation 5，顯然Sony並不會讓獨佔遊戲同步在PlayStation 4平台發行。

不過，從Sony先前要求遊戲開發者若在7月13日之後遞交新款PlayStation 4平台遊戲，將必須加入可在PlayStation 5平台完整相容遊玩設計，意味藉此吸引更多PlayStation 4主機玩家換機。

而相較之下，微軟承諾Xbox Series X推出後，依然會在Xbox One持續發行獨佔遊戲作品，並且維持至少一年的雙平台發行計畫，意味在Xbox Series X上的平台獨佔遊戲，在Xbox One也能順利玩到。

至於Sony僅將特定獨佔遊戲限制在PlayStation 5發行，主要希望帶來更新、不同的遊玩體驗，例如先前及更快的遊戲執行存取表現、3D音效，或是全新控制手把操作體驗，預期僅在PlayStation 5提供。

另外，Sony更暗示PlayStation 5的市場售價不見得是最便宜，但是將能帶來更好的遊玩體驗，因此可能也代表今年底預計推出的PlayStation 5售價可能會比Xbox Series X高。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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