Windows 死機畫面變A4文件夾 日本設計師神還原視窗當機絕望感

Windows 系統目前仍然是世界上最多人用的作業系統，不過長久以來問題也多，尤其是不同應用程式防不勝防的死機、當機，出現時都會令人十分絕望。

日本就有設計人對此絕望感有相當領受，最近就推出一款帶有 Windows 窗口外觀的塑膠文件夾，物理上還原死機死到「層層疊」的絕望感覺。

這款文件夾的設計分成底、 面兩層。圖／monyaizumi Store JP

這款文件夾的設計分成底、 面兩層，一面是一個擁有日文版 Office 的視窗框，而另一面，則是在此之上再加入了一個當機時會出現的錯誤通知以及一個代表電腦正在運行。

如此特別的文件夾，暫時只可以在日本本土經網購渠道入手，單個售 500日圓（約新臺幣139元），而另外有三個裝則售 1000 日圓（約新臺幣279元）。

此文件夾單個售，500日圓（約新臺幣139元），而另外有三個裝則售 1000 日圓（約新臺幣279元）。圖／monyaizumi Store JP

作為文件夾的售價當然不便宜，然而一出即被掃清光，現在下單的話最少要等兩個星期時間才能出貨，如果要買的話就要靠代購或朋友幫忙了。

真實還原嚴重當機時候的 Windows 畫面。圖／monyaizumi Store JP

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文章授權轉載自《香港01》