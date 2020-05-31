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HP揭曉與Valve、微軟合作新款虛擬實境頭戴裝置 以Reverb G2為稱
先前已有消息曝光的HP新款虛擬實境頭戴裝置，確定將以Reverb G2作為正式名稱，同時也確定加入與Valve合作的Index虛擬實境頭戴裝置設計，同時也與微軟合作其Windows MR技術。
Reverb G2維持與前一代版本相同的2160 x 2160單眼視覺解析度規格，以及對應114度視線範圍，而使用者可以透過視距調整撥片對應更舒適視覺感受。另外，頭戴裝置兩側也額外搭載具10mm驅動單體設計的擴音喇叭，並且對應微軟空間聲音技術，同時也能支援HP所提出空間聲音格式。
而動作追跡部分，Reverb G2可透過內建4組鏡頭識別四周環境，並且用於判斷使用者當下身體姿態。另外，頭戴裝置也支援在配戴情況下，可將前端部分上掀90度，方便使用者在配戴時隨時「回到」真實世界，至於固定頭帶也採用與先前不同設計，方便使用者穩固配戴。
但本身重量達0.55公斤，顯然會讓部分使用者在配戴過程感覺沈重。
建議售價部分，Reverb G2將以599美元價格銷售，形式上與第一代機種採相同定價，並且將取代先前推出機種。目前Reverb G2已經開放預購，但實際出貨時間則預期會在今年秋季。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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