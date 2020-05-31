華納計畫讓HBO Max可更獨立運作 結束與蘋果、亞馬遜的頻道服務

去年宣布推出HBO Max串流影音服務後，華納顯然準備結束與蘋果在Apple TV產品的預設頻道內容合作，未來將會以獨立app形式擴展使用人數。

HBO Now是早期在Apple TV產品內建頻道之一，並且藉由Apple TV產品推廣其HBO Now訂閱服務。

不過，在華納宣布推行提供大量獨佔原創影音內容，同時也將收錄大量HBO電視劇、電影作品，以及華納旗下持有影音內容的HBO Max服務後，目前計畫讓原本透過Apple TV的HBO Now頻道訂閱服務的使用者，可以開始移轉至HBO Max服務，進而減少服務仰賴蘋果裝置推廣的依賴程度。

雖然蘋果過去強調可在Apple TV上透過Siri數位助理服務，以聲控方式在所有頻道內查找所要影音內容，而HBO Now更是其中合作此項功能的服務之一，但由於使用者目前多半仍習慣ˋ單一app內尋找合適內容，或許因此讓華納決定結束與蘋果在頻道項目的合作，未來僅專注以app形式推廣其服務，同時依然維持支援以蘋果付費機制讓使用者完成訂閱。

而這樣的情況，意味華納在HBO Max服務內容與蘋果產品綁定關係，將不像HBO Now服務那樣深，雖然少了與Siri數位助理連動，以及無法再像以前透過預設頻道內容吸引更多人訂閱使用，但相對能增加更多使用彈性，同時不會受限於蘋果合作關係。

尤其目前開始著重推廣自有串流影音服務Apple TV+，預期華納希望減少被蘋果合作關係限制，並且能讓使用人數可以更容易聚集在自有服務內。

另一方面，由於堅持不被平台頻道運作形式綁定，目前HBO Max服務將無法在亞馬遜旗下Prime Video服務頻道內使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》