Google Play Store測試串接玩家YouTube影片增加遊戲內容下載機會

Naughty Dog在台灣時間5月28日凌晨透過直播方式,公佈更多預計在6月19日於PlayStation 4平台發行的《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》實機遊玩內容,其中除了透過先前公佈影片內容描述此次遊戲特色,更在末段約8分鐘長度實際遊玩內容詮釋遊戲中開放探索、埋伏潛行,或是與敵人正面交鋒的操作。

2020-05-29 08:51