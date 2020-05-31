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Google Play Store測試串接玩家YouTube影片增加遊戲內容下載機會

聯合新聞網 / 楊又肇

近期除了將Google Search搜尋結果與YouTube搜尋功能整合，Google顯然也準備將YouTube影片內容整合進Google Play Store，讓遊戲等內容可以透過YouTube直播或影片吸引更多使用者下載使用。

依照Android Police網站報導，目前在《PUBG Mobile - Mad Miramar》於行動版Google Play Store介紹頁面中，部分使用者已經可以看見下方新增的「Watch others play」內容區塊，並且可以觀看其他玩家上傳至YouTube的遊玩影片，而非僅只是透過評論意見決定是否下載。

而提供這樣的內容串接，預期Google希望透過這些方式增加Google Play Store收錄內容推廣強度，同時也能藉由Google Play Store使用人數增加YouTube內容流量，因此這樣的內容串接，將可帶來更大效益。

目前除了遊戲內容，未來Google是否會在其他類型app採用相同措施，藉此增加更多app下載量，暫時還無法確定。

(圖／擷自Android Police網站)
(圖／擷自Android Police網站)

類似的作法，Google先前也開始在YouTube內串接Google Search搜尋結果，預期希望透過YouTube龐大使用人數增加Google Search使用比例，同時也能讓使用者透過影片導向查詢更多內容，進而與更多內容產生連結。

不過，目前此類功能都還是先以美國境內進行測試，同時也僅有特定使用者可被獲選測試，但最終是否會成為正式開放使用功能，依然要看Google實際收到反饋意見。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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