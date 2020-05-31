小米證實推出電視棒產品 與Netflix、亞馬遜合作服務整合

近期開始在海外電商平台曝光的小米電視棒 (Mi TV Stick)，稍早於小米透過YouTube公布Redmi Note 9系列手機進入德國市場銷售時，同時也證實將推出此項產品。

不過，小米方面暫時尚未透露此款產品細節，但有可能成為現有小米盒子、小米電視產品之外，擴大電視市場的重要產品之一。

由於是針對中國境外市場銷售，因此小米電視棒將會搭載Android TV，同時也確定在遙控器內建Google Assistant快速啟用鍵，同時也能透過按鍵快速啟用Netflix、亞馬遜旗下Amazon Prime Video服務。

至於連接方式則是透過HDMI 2.0介面與電視連接，預期可對應4K以上畫質輸出，同時也會透過USB-C連接埠進行供電。

而從先前傳聞來看，小米電視棒將採用Arm Cortex-A53 CPU設計，並且搭配Mali-G31 MP2 GPU的Amlogic (晶晨)S905 Y2處理器，內建2GB記憶體與8GB儲存容量，分別支援Dolby與DTS HD音訊技術，建議售價則會是79.9美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》