Sony要求7月13日以後遞交PS4遊戲 都必須能在PS5平台相容運作

相關消息指稱，Sony已經開始要求PlayStation 4平台遊戲開發者，必須使7月13日以後遞交的遊戲內容都要能相容PlayStation 5平台環境運作。

Eurogamer網站報導指稱，在Sony向合作夥伴提供文件內容表示，從今年7月13日以後遞交的PlayStation 4平台遊戲內容，同時也必須相容在PlayStation 5平台環境執行。

而在Sony進一步說明中，強調可在PlayStation 5平台環境相容執行的定義，必須滿足可使用所有在PlayStation 4平台執行內容的條件，而非僅只是可執行特定內容。

這樣一來，意味PlayStation 5遊戲主機正式上市之後，除了首波對應遊玩內容之外，更可完整相容PlayStation 4平台遊戲，特別是在今年7月中旬之後遞交發行遊戲內容，預期都能在PlayStation 5環境完整運作，甚至可以藉由新主機效能提高畫質表現。

另外，由Sony互動娛樂全球工作室打造遊戲內容，預期都能順利在PlayStation 4與PlayStation 5平台環境執行運作，因此諸如預計在6月26日推出的《對馬戰鬼》，以及即將在6月19日推出的《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》，雖然都是在7月13日以前遞交，但都能在PlayStation 5平台遊玩。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》