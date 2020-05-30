NVIDIA呼籲遊戲業者：主動在5月底前同意支援GeForce Now服務

在對外公布新服務政策裡，GeForce Now副總裁Phil Eisler呼籲合作發行商、開發商等遊戲內容提供者，務必在5月底以前主動於遊戲內容加入支援GeForce Now服務項目，否則遊戲內容將會從GeForce Now服務列表中移除。

而這樣的調整，自然是希望取得遊戲內容提供者正式授權，避免先前與動視暴雪、Bethesda及2K在內遊戲業者發生內容使用爭議，希望在正式取得遊戲內容提供者同意下，讓遊戲內容可以順利透過GeForce Now服務提供串流遊玩。

相比Google Stadia採取遊戲分開購買使用情況，GeForce Now服務允許使用者綁定個人Steam或Epic Games Store所持有遊戲內容，並且能直接連動使用，無需再次購買相同遊戲內容。

而對於遊戲內容提供者而言，這樣的舉動自然會削減部分遊戲銷售機會，加上NVIDIA在Geforce Now服務成為正式版本運作時，直接沿用先前在測試期間與遊戲內容提供者洽談合作提供遊戲內容，使得遊戲發行商、開發商對此產生不滿，進而對外發出聲明，並且要求NVIDIA將遊戲內容從GeForce Now服務下架。

目前包含SEGA、CAPCOM、Crytek、Konami、Xbox Game Studios、Rock Star、Square Enix、Take-Two、2K Games與華納遊戲旗下遊戲作品，都會在近期內從GeForce Now服務下架。

不過，Phil Eisler強調目前仍有超過200家遊戲發行商持續與GeForce Now服務合作，包含萬代南夢宮、Bungie、CCP Games、美商藝電、Epic Games、Riot Games、Ubisoft、Valve在內遊戲發行商、開發商，將持續提供GeForce Now服務使用超過2000款遊戲內容，並且透過串流遊玩方式使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》