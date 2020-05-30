Sony證實將在6月5號凌晨 揭曉PlayStation 5遊戲消息

索尼互動娛樂執行長Jim Ryan透過官方部落格證實，將會在美國西岸時間下午1點 (台灣時間為6月5日凌晨4點)以PlayStation 5的未來遊戲體驗為主軸，預計公布首波登上PlayStation 5的遊戲作品陣容，其中預期包含多款PlayStation 5平台獨佔作品，同時發表會時間更將長達1小時以上，意味發表內容將十分豐富。

從預計在6月於英國發行的PlayStation官方雜誌預覽內容顯示，首波將會有至少38款遊戲作品登上PlayStation 5，分別包含日前已經對外公佈的《刺客教條：維京紀元》，以及諸如《戰地風雲6》、《FIFA 21》、《上古捲軸6》在內作品。

不過，相關看法認為Sony在接下來的活動上僅可能以公布首波遊戲陣容為主，可能暫時還不會公布PlayStation 5主機相關細節。而此次活動預期是為了先行公布首波登上PlayStation 5的遊戲陣容，讓合作遊戲廠商可以在接下來自行舉辦活動，或是其他遊戲相關活動中，更進一步說明這些遊戲新作內容細節。

至於主機相關資訊，或許會與實際售價消息一同對外公布，成為Sony接下來的壓軸公布內容。

而競爭對手微軟，則是已經公布Xbox Series X主機具體外觀、功能細節，甚至也進一步說明控制手把與首波發行遊戲作品陣容，並且準備透過在年底前於每月舉辦活動公布更多遊戲陣容消息。相比Sony目前對於新款遊戲主機外觀細節仍謹慎保密，甚至僅透露新款控制手把DualSense外觀，微軟顯然更積極與玩家溝通新款主機眾多細節資訊。

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