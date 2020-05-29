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9歲兒賴床 父擅刪他蓋一年Minecraft被罵翻：一輩子童年陰影

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自Minecraft
圖擷自Minecraft

父母有教育孩子的責任，然而當孩子做錯事，需要懲罰時，也應斟酌手段，否則過於嚴苛的處罰可能會造成孩子一輩子的心理陰影，甚至導致親子關係疏離。美國有一位父親，因為9歲兒子無法自己準時起床，屢次告誡無果之後，竟刪除兒子的《Minecraft》（當個創世神），導致一年建造成果全化為烏有，讓兒子情緒崩潰大哭一整天，甚至拒絕進食。

美國一位父親在全美最大論壇Reddit的Am I the Asshole（我是混蛋嗎）討論區表示，他的兒子自學校改為遠距教學以來，常常無法準時在7點起床，都睡到9點、10點，「我經常警告他，但他仍會睡過頭。」

原po認為，孩子必須學會自己準時起床，因此他不會叫醒孩子。但原po曾告誡過孩子，若每天繼續賴床的話，會有嚴重的後果。起初兒子聽了警告還能按時早起，但持續一周後便繼續賴床。原po發出最後警告，隔天兒子仍睡到11點，做為懲戒，原po就將兒子最愛的遊戲《Minecraft》刪了。

事後兒子大哭大鬧一整天，並拒絕進食。兒子告訴原po「我花了一整年在建造這個世界」，這也讓原po想起，兒子曾驕傲地向他展示他在《Minecraft》建造的壯觀城堡和島嶼，於是原po也開始反省自己「是不是個混蛋」？

此文掀起網友廣大評論，Reddit上的網友大多指責原po懲罰手段過重，「他才九歲，這懲罰不符他犯下的錯」、「你可以禁止他玩《Minecraft》一段時間，但不該直接刪除」、「是，起床是必備技能，但不是這樣教的，你摧毀了兒子一整年的努力，背叛他的信任，嚴重破壞親子關係」、「這不只是這遊戲，這是孩子的作品，你刪除了他的作品，等於是否定他的創造力」。

文章也被轉到PTT討論，有網友認為這位父親沒做錯「有事先警告很多次了，也說不上是混蛋吧，孩子難管」、「沉迷一年，刪除是為了他好」。但大多網友還是認為懲罰過當，「要刪可以，但應該最初就先講清楚懲罰是什麼」、「不知道大人珍惜的東西被無預警破壞時是何感受」、「一年的紀錄被刪，會變成童年陰影吧」。

Reddit Minecraft 親子
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