Sony預計6月初公佈38款PS5首發遊戲陣容 及主機具體面貌

更新：相關看法認為Sony有可能僅將發表重點放在首發遊戲陣容，主要是為了能讓合作遊戲業者能在後續各自舉辦活動，或在其他活動場合上公開更多遊戲細節，而可能暫時還不會對外公開PlayStation 5主機具體外觀等細節，或許將會在年底正式上市之前，以壓軸形式對外公布。

在微軟確定至少會有140家遊戲開發商加入Xbox Serie X遊戲內容提供行列，同時也公布多款即將登上Xbox Serie X的遊戲作品後，不少玩家開始將關注目光集中在Sony尚未公布主機外觀與更多功能細節的PlayStation 5上。

雖然目前已經公布控制手把具體外觀及功能，同時也詳細說明PlayStation 5在硬體架構設計上的特色，但不少玩家還是更期待PlayStation 5實際外觀，以即可在遊玩時提供功能，而這也是Sony一直未對外公布內容。

而在近期更新PlayStation 5官方網站，同時預計在6月於英國發行的PlayStation官方雜誌曝光擷圖中，更透露預計登上PlayStation 5的38款遊戲，其中包含先前已經對外公佈的《刺客教條：維京紀元》、《戰地風雲6》、《FIFA 21》、《上古捲軸6》在內作品。

在先前消息裡，更透露Sony計畫在6月初 (可能選在6月4日)對外公佈PlayStation 5更多細節，同時也會一併宣布多款搭配推出遊戲陣容。因此，加上此次曝光官方雜誌擷圖，顯示Sony確實準備公佈更多有關PlayStation 5相關內容。

另一方面，預計透過每月播出內容公布即將登上Xbox Series X平台的遊戲陣容，微軟接下來也會在6月初的「Xbox 20/20」節目內容公佈更多遊戲作品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》