《最後生還者 二部曲》公布更多遊戲細節 探索領域更龐大

Naughty Dog在台灣時間5月28日凌晨透過直播方式，公佈更多預計在6月19日於PlayStation 4平台發行的《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》實機遊玩內容，其中除了透過先前公佈影片內容描述此次遊戲特色，更在末段約8分鐘長度實際遊玩內容詮釋遊戲中開放探索、埋伏潛行，或是與敵人正面交鋒的操作。

此次新作採用Naughty Dog研發同名遊戲引擎，相比前作無論在遊戲場景細膩度，或是人物姿態表現都更為自然，同時也加入《秘境探險：失落的遺產》般獨立於主線劇情外的支線任務，讓玩家可以在《最後生還者 二部曲》廣大世界中進行探索。

在遊戲探索中，同時也能發現不僅加入可騎乘馬匹進行移動，玩家也能操作艾莉潛入水中，藉此實現更多元的移動模式，同時也意味玩家可探索範圍相對增加。

在這次直播影片中，Naughty Dog遊戲總監Neil Druckmann以西雅圖探索區塊介紹此次遊戲特色，其中包含說明遊戲裡兩派勢力「WLF」與「Sara Fights」之間的衝突，因此在這次作品中詮釋人類在末日間敵對情況，甚至比感染者帶來更大威脅，而遊戲中也會有不少環節讓玩家透過操作艾莉感受與人互動所產生矛盾。

而藉由埋伏潛行，並且以徒手方式放倒敵人之餘，玩家在此次遊戲中同樣可透過蒐集各類物資改造武器，同時也與前作相同，使用武器也會有一定耐用度，在遊戲中所能蒐集物資同樣有限，因此在諸多限制情況下，如何在遊戲中順利生存也同樣考驗玩家。

《最後生還者 二部曲》故事設定在前作5年之後，艾莉也已經長大成人，玩家將透過艾莉的角度，感受末日中人類之間的情感衝突，Naughty Dog團隊更在此次作品中融合更多社會議題，例如遊戲中所涉及LGBT相關劇情走向，甚至造成遊戲無法在中東市場提供預購。

遊戲預計在6月19日正式推出，同時也將同步推出繁體中文化版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》