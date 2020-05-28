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《英雄傳說 創之軌跡》繁中版及韓文版 同步與日文版於8月27日推出

聯合新聞網 / 楊又肇

今年預告將攜手日本Falcom推出多款中文化遊戲消息後，雲豹娛樂今日 (5/27)宣布將推出日本Falcom代表作品「軌跡」系列最新作，同時在PlayStation 4平台發行的《英雄傳說 創之軌跡》繁體中文版與韓文版，預計在今年8月27日與日文版同步推出。

而《英雄傳說 創之軌跡》不僅是「軌跡」系列最新作，同時也將使系列作品朝向完結發展。

此次除了推出一般版之外，將同步推出內含多種豪華特典的限定版－《英雄傳說 創之軌跡》Platinum Meister BOX。

首批出貨的實體版，將附贈從作品樂曲中精選收錄戰鬥、事件等各種遊戲配樂的「遊戲原聲帶mini –Limited Selection-」，預計在繁體中文版、韓文版的首批一般版，或是限定版「Platinum Meister BOX」附贈。

而紀念系列作品在相隔六年後再次與日文版同步發售，將透過舉辦特別活動從曾購買PlayStation 4平台的《零之軌跡：改》、《碧之軌跡：改》繁體中文版或韓文版，並且完成報名參與的玩家中，抽選150名幸運得主開放搶先體驗《英雄傳說 創之軌跡》的「搶先體驗版」。

作為「軌跡」系列誕生15週年的最新作品，《英雄傳說 創之軌跡》將導入能充分發揮「軌跡」系列優點的新系統，包括系列首見的「交錯故事」系統，讓玩家能在黎恩、羅伊德和《C》這三位主角中任意切換，藉此推進故事劇情發展。

每條路線皆以不同章節加以劃分，讓玩家能在同章節之內自由切換路線享受遊戲樂趣，而章節內的各路線推進至尾聲後，即能令故事有更多發展，並且延續至下一章當中。

另外，《英雄傳說 創之軌跡》也將與現有在PlayStation 4發行的「軌跡」系列作品保存資料連動，藉此獲得遊戲中無法獲取的特殊配件，以及在序盤到中盤間相當有用的各種道具等連動特典。

可支援連動系列作品，包含如下：

  • 《英雄傳說 零之軌跡：改》 (繁體中文版‧韓文版‧日文版)

  • 《英雄傳說 碧之軌跡：改》 (繁體中文版‧韓文版‧日文版)

  • 《英雄傳說 閃之軌跡III》 (繁體中文版‧韓文版‧日文版)

  • 《英雄傳說 閃之軌跡IV -THE END OF SAGA-》 (繁體中文版‧韓文版‧日文版)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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