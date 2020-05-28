暴雪娛樂：今年度的BlizzCon也因疫情取消

因為新型冠狀病毒疫情影響，今年不少原訂規劃舉辦的大型展會活動都一一取消，而暴雪娛樂每年固定下半年舉辦的BlizzCon活動，顯然也難逃取消實體活動的命運。

在對外公布說明中，暴雪娛樂表示因為目前疫情影響，同時也仍無法確認未來半年內是否能有明顯改善，因此決定取消舉辦今年度的BlizzCon活動。

不過，暴雪娛樂也透露將構思透過線上活動作為替代方案，同時說明過去配合BlizzCon活動舉辦的電競賽事活動，同樣也會透過合適形式舉辦，但目前仍未有具體提出方案。

暴雪娛樂預期最快可在2021年初舉辦線上活動，但似乎也代表《暗黑破壞神4》在內新作與遊戲更新消息也會跟著延後公布。

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