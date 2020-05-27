審核是為你好！中國特仕版Steam「蒸汽平台」曝光 該審該禁功能應有盡有

自從Valve的Steam用戶端在2018年宣佈推出中國版之後，使用者就一直沒有什麼消息，不過現在Steam中國的alpha版本已經出現了。

近日，Steam用戶端的更新顯示，Valve不僅還在開發期待已久的Steam中國用戶端，而且用戶端也正式進入了alpha階段。雖然目前還沒有Steam中國的官方伺服器上線，但該用戶端已經包含了中國官方「批准」的認證標誌。也顯示了中國用戶全面使用「中國特仕版」Steam的日子不遠了。

這個中國版本的Steam有何不同呢？主要有三個明顯的差異。

首先在開啟遊戲時，首先會收到來自中共的授權和警告訊息，該資訊會在遊戲中播放5秒，上面會要求中國玩家玩遊戲的時候要「節制」，並且包含了「過度遊戲對身體有害」的警語。

▲ 英文語系看到的警語

▲ 中文語系看到的警語

第二個明顯的變化是，所有的個人資料資訊都被Steam用戶端進行了「過濾處理」。資料圖片被預設的Steam問號所取代，所有的個人資料都被轉成了Steam專有的Steam ID編號系統。意思是，這個中國版的Steam客戶端，並不允許你使用自己定義的設定，無法使用個人的資料圖片，也不能夠自己設定ID名稱。

這很有可能代表日後每個申請者，都必需要經過中國官方單位的單獨審批後，才能被認證而成為會員。同時也意味著Steam中國可能在發佈後的一段時間內，裡頭每一個會員的頭像都成為「一片問號」，因為中國政府正在對申請者的資料圖片和顯示名稱進行審核。

第三，Valve似乎也在限制用戶在特定時間段內不能玩遊戲，此舉似乎與中國政府去年11月制定的指導方針一脈相承。因為在中國，對於未滿一定年齡的人來說，是規定是禁止在特定時間段內進行遊戲的。外媒試著在中國清晨五點的時間，開啟《CS：GO》，但中國版Steam跳出警告訊息阻止啟動。

除了三大差異以外，這些還僅僅只是用戶可以期待「中國特仕版」Steam用戶端提供的「特殊功能」的開始。種種跡象表明，Valve正在中國版Steam上「積極」開發新的功能，讓中國當局可以審核並且掌控遊戲，好讓Steam可以在中國發佈。

新聞來源：win.gg

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》